曾因新冠疫情下台 前湖北省委書記蔣超良又落馬

前湖北省委書記蔣超良落馬。（取材自澎湃新聞）

又一正部級高官落馬，據中央紀委國家監委網21日消息，14屆全國人大常委會委員、農業與農村委員會副主任委員蔣超良涉嫌嚴重違紀違法被查。他曾任湖北省委書記，新冠肺炎疫情 期間，他因防疫 不力被免職。

澎湃新聞報導，公開資料顯示，蔣超良1957年8月出生，湖南財經學院畢業，在中國農業銀行開始金融生涯。1996年，農行出身的戴相龍出任中國人民銀行行長，蔣超良被其招致麾下，出任銀行司副司長。1997年，亞洲金融危機爆發，蔣超良以「救火隊長」身分，被火速派往人民銀行深圳和廣州分行，處置金融機構風險，甚得時任廣東省常務副省長王岐山賞識。3年後，升任中國人民銀行行長助理。

蔣超良曾任交通銀行董事長，任內交行成功在香港上市，後來擔任國家開發銀行行長、中國農業銀行董事長。2014年，他擔任吉林省長，2016年擔任湖北省委書記。2020年2月，新冠肺炎在武漢率先爆發，蔣超良因防疫不力被免職。

2021年8月，蔣超良獲任13屆全國人大農業與農村委員會副主任委員。2023年3月，蔣超良繼續擔任14屆全國人大常委會委員、農業與農村委員會副主任委員。

隨著蔣超良落馬，中央紀委國家監委今年已通報六名中管幹部被查。此前五人分別是：國家菸草專賣局原黨組成員、副局長張天峰，14屆全國政協常委、農業和農村委員會副主任齊紮拉，安徽省政協黨組成員、副主席周喜安，中國兵器裝備集團有限公司黨組成員、副總經理劉衛東以及內蒙古自治區政協原黨組副書記、副主席王中和。