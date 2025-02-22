我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普解凍53億元援外經費 包括8.7億元對台軍援

控烏克蘭挑起戰端遭轟 川普改口認俄侵烏：我5月沒要訪俄

DeepSeek來了…江蘇鎮江AI公務員也上路 1天處理10年工作量

中國新聞組／北京22日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
DeepSeek。（中通社）
DeepSeek。（中通社）

中國多地政府近來掀起政務系統引入DeepSeek熱潮，深圳市福田區上線70名「AI公務員」後，幕後操刀公司連日來更被想跟進的各地領導「擠爆」，引來公務員擔憂可能失業。江蘇鎮江也宣布已建成600台國產算力服務器集群，「單日數據處理能力相當於全市公務員10年的工作量」。如此高效率又讓公務員們心慌慌，當地則輕描淡寫回應：「應該不會失業的」。

據揚子晚報報導，鎮江19日舉行新聞發布會，宣布DeepSeek正式完成本地化部署上線。鎮江市數據局黨組書記、局長周飛在會中強調，DeepSeek作為「超級智能大腦」，鎮江將合作相關服務商，提供DeepSeek模型應用服務，確保政府高效辦公。

周飛說，鎮江市數據局構建「1+3+N」的智能基座。包括1個超級引擎：建成600台國產算力服務器集群，單日數據處理量相當於全市公務員10年工作量總和；3層安全屏障：全天候AI安全巡檢構築「銅牆鐵壁」；N個創新場景：首批上線的應用版本，從7B輕量版手機應用到671B工業級大模型，全面覆蓋個人、企業、政府需求。

周飛並表示，鎮江一定會打響本輪「卡位戰」並從三方面發力。一是推動數字經濟加速發展，引導推動相關龍頭企業利用DeepSeek等技術積極建設企業和行業可信數據空間；二是推進數字政府加快轉型，面向全市各部門提供DeepSeek模型應用服務；三是推動數字社會創新發展，推動DeepSeek為代表的先進數字技術在社會各領域廣泛應用。

不過鎮江所稱的「DeepSeek單日處理量等於全市公務員10年工作量」引發當地公務員對可能失業的恐慌，許多網民也驚訝留言：「這麼高的幹事效率，是不是預示著可以裁掉一大部分人」，「難怪那麼卡」。對此，鎮江市數據局一工作人員僅輕描淡寫地回應：「應該不會失業的」。

事實上，近日深圳市福田區宣布上線70名「AI公務員」，坊間更傳言深圳計畫將運用AI輔助解決問題的能力列入幹部考核標準之一，這就已讓當地公務員人心惶惶，擔心飯碗不保。

而這擔憂可能會再蔓延到其他省市。據21世紀經濟報導，為福田區打造「AI公務員」的深圳今日人才信息科技有限公司（以下簡稱「今日人才公司」）員工說，創始人胡偉現在一天只睡不到4小時，「一直在接待從全國各地湧來的政府領導」，都想跟進在當地打造「AI公務員」。這顯示中國其他省、市甚至下沉到縣，都在積極追趕。

據報導，「今日人才公司」成立於2018年，胡偉曾在華為任職超過10年。 目前深圳已全面接入DeepSeek，成為廣東省首個基於政務雲信創環境下全市範圍部署應用DeepSeek的城市。

江蘇鎮江政務系統引入DeepSeek，再度引發中國公務員可能面臨失業潮的疑慮。左...
江蘇鎮江政務系統引入DeepSeek，再度引發中國公務員可能面臨失業潮的疑慮。左圖為求職者日前在江蘇鎮江句容市「春風行動」招聘會上了解就業信息 。（新華社）

DeepSeek AI 華為

上一則

就愛「睡美人」？ 中國27歲留英博士被控迷昏10女性侵

下一則

「和談比打仗好」王毅挺美俄和平共識 藉烏戰重塑新秩序？

延伸閱讀

DeepSeek抑制AI投資？黃仁勳：錯誤解讀 這階段才關鍵

DeepSeek抑制AI投資？黃仁勳：錯誤解讀 這階段才關鍵
劉詩詩股權轉讓吳奇隆 隆詩婚變傳聞又起

劉詩詩股權轉讓吳奇隆 隆詩婚變傳聞又起
港人喜到深圳吃喝遊玩 去年消費急增81%

港人喜到深圳吃喝遊玩 去年消費急增81%
阿里造AI軍團 釋數百職缺 組建頂級大模型研究團隊

阿里造AI軍團 釋數百職缺 組建頂級大模型研究團隊

熱門新聞

上海錦江樂園全面升級改造，將變身成哈利波特樂園。圖為「Diagon Alley」場景效果圖。（取材自錦江國際集團）

米老鼠勁敵？ 全球第3座哈利波特影城確定落腳「魔都」

2025-02-13 01:15
中國科技七雄出爐：騰訊市值居首。（中新社）

中國科技7雄出爐：騰訊市值居首

2025-02-15 16:27
老薛將自己的四套動遷安置房賣了16次。(取材自案件聚焦公眾號)

上海翁動遷分4套房 賣16次夜夜笙歌、女友不斷 結果慘了

2025-02-20 06:30
中國網民發文稱他和朋友共7人清晨起床登頂了富士山。（取材自小紅書）

「7中國人登頂富士山」 小紅書這張照片讓日本人炸了鍋

2025-02-21 09:30
住在三樓的陳女士家裡出現一個大洞。（取材自案件聚焦公眾號）

上海阿姨踩穿地板 從3樓掉到2樓鄰居家 一查揪出元兇

2025-02-20 09:30
法庭畫像。（取材自新民晚報）

「她沒反應讓我興奮」 27歲中國留英博士被控迷姦10女

2025-02-21 19:47

超人氣

更多 >
好市多會員買上千顆雞蛋後退貨 原因是這...

好市多會員買上千顆雞蛋後退貨 原因是這...
冰箱中最「危險」的食物 專家點名這3種

冰箱中最「危險」的食物 專家點名這3種
買到未熟酪梨別擔心 5方法可催熟或直接食用

買到未熟酪梨別擔心 5方法可催熟或直接食用
WSJ獨家：司法部調查聯合健保紅藍卡給付

WSJ獨家：司法部調查聯合健保紅藍卡給付
旅行必備 五種物品隨身帶著可避免破財

旅行必備 五種物品隨身帶著可避免破財