DeepSeek來了…江蘇鎮江AI公務員也上路 1天處理10年工作量

DeepSeek。（中通社）

中國多地政府近來掀起政務系統引入DeepSeek 熱潮，深圳市福田區上線70名「AI 公務員」後，幕後操刀公司連日來更被想跟進的各地領導「擠爆」，引來公務員擔憂可能失業。江蘇鎮江也宣布已建成600台國產算力服務器集群，「單日數據處理能力相當於全市公務員10年的工作量」。如此高效率又讓公務員們心慌慌，當地則輕描淡寫回應：「應該不會失業的」。

據揚子晚報報導，鎮江19日舉行新聞發布會，宣布DeepSeek正式完成本地化部署上線。鎮江市數據局黨組書記、局長周飛在會中強調，DeepSeek作為「超級智能大腦」，鎮江將合作相關服務商，提供DeepSeek模型應用服務，確保政府高效辦公。

周飛說，鎮江市數據局構建「1+3+N」的智能基座。包括1個超級引擎：建成600台國產算力服務器集群，單日數據處理量相當於全市公務員10年工作量總和；3層安全屏障：全天候AI安全巡檢構築「銅牆鐵壁」；N個創新場景：首批上線的應用版本，從7B輕量版手機應用到671B工業級大模型，全面覆蓋個人、企業、政府需求。

周飛並表示，鎮江一定會打響本輪「卡位戰」並從三方面發力。一是推動數字經濟加速發展，引導推動相關龍頭企業利用DeepSeek等技術積極建設企業和行業可信數據空間；二是推進數字政府加快轉型，面向全市各部門提供DeepSeek模型應用服務；三是推動數字社會創新發展，推動DeepSeek為代表的先進數字技術在社會各領域廣泛應用。

不過鎮江所稱的「DeepSeek單日處理量等於全市公務員10年工作量」引發當地公務員對可能失業的恐慌，許多網民也驚訝留言：「這麼高的幹事效率，是不是預示著可以裁掉一大部分人」，「難怪那麼卡」。對此，鎮江市數據局一工作人員僅輕描淡寫地回應：「應該不會失業的」。

事實上，近日深圳市福田區宣布上線70名「AI公務員」，坊間更傳言深圳計畫將運用AI輔助解決問題的能力列入幹部考核標準之一，這就已讓當地公務員人心惶惶，擔心飯碗不保。

而這擔憂可能會再蔓延到其他省市。據21世紀經濟報導，為福田區打造「AI公務員」的深圳今日人才信息科技有限公司（以下簡稱「今日人才公司」）員工說，創始人胡偉現在一天只睡不到4小時，「一直在接待從全國各地湧來的政府領導」，都想跟進在當地打造「AI公務員」。這顯示中國其他省、市甚至下沉到縣，都在積極追趕。