格力接班人必須忠誠 董明珠：已找到三、四個預備人選

珠海格力電器董事長董明珠。（視頻截圖）

珠海格力電器董事長董明珠近日在訪談節目中表示，「已經找到格力接班人，有三四個預備人選」，幾個苗子目前在不同的平台上試，「關鍵要有一個人出來」；並稱她要求員工對企業忠誠，現在沒有人敢奉承她。董明珠還說，自己外出吃飯，「必須找一個是格力空調的酒店」，曾有一次她發現用餐的飯店僅一個房間沒裝格力空調，她當場說服老板掃碼下單。

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紅星新聞報導，「酌見」欄目近日發布了董明珠與俞敏洪對話片段，董明珠在節目中說：「已經找到格力接班人，有三四個預備人選。」

「酌見」欄目近日發布了董明珠（左）與俞敏洪對話片段。 （視頻截圖）

對話中，俞敏洪表示，「這個接班人的事情真是一個很嚴肅的話題，我到現在為止，其實新東方也沒找到接班人。」

此前，董明珠在綜藝節目「初入職場的我們」中確認孟羽童為「接班人」，2023年4月7日，董明珠稱孟羽童不再當她的秘書，並表示相比秘書工作，孟羽童更熱愛直播工作。

另外，王自如也曾被外界評價為「接班人」，不過去年有媒體報導，王自如已從格力離職。

董明珠談及自己外出吃飯時讓老闆換格力空調的經歷。她表示在一家飯店用餐時發現除了一個房間外，其他房間裝的都是格力空調，她說服老闆現場掃碼下單。還有一次經銷商安排請客吃飯，董明珠發現酒店掛的空調不是格力的，「就不吃飯，走掉了，必須找一個是格力空調的酒店。」

俞敏洪說以前有人拿高工資挖董明珠，但董明珠拒絕了。董明珠強調人要有感恩的心，「一個公司的領導是非常重要的，要會看人」。

俞敏洪表示認同，「要知道誰是奉承拍馬的。」

董明珠稱：「手下的人不敢對我奉承，以前有人說『對董總忠誠』，我說不要跟我說，你要對企業忠誠。搞完之後，現在沒人敢奉承我。」

此外，董明珠還談到了自己的孩子，「我和他感情很好，孩子非常獨立，也不會害怕我。」