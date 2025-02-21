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1公斤黃金打造的鍋好用嗎？廣東店主實測打邊爐曝結果

中國新聞組／綜合報導
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工匠從熔金到鍛造，全程手工打造。（視頻截圖）
工匠從熔金到鍛造，全程手工打造。（視頻截圖）

廣東深圳水貝是中國最大黃金珠寶交易市場。近日，在水貝經營兩間黃金批發店的店主「水貝不不」拍片稱，近期有客戶訂做了一個重一公斤的黃金鍋，約值70萬元(人民幣，下同，約9.7萬美元)。交貨前，她更嘗試用黃金鍋打邊爐，「菜的味道也不會有區別」。

中華網報導，一名男子帶著價值70萬的金條，找到一位手藝精湛的工匠，要求定製一個專門用來打邊爐的純金鍋。工匠從熔金到鍛造，全程手工打造，最終造出一個黃金鍋。「水貝不不」在片中介紹，黃金鍋重一公斤，「他說拿來炒菜的，他說黃金導熱性比較好，菜比較容易熟一點」。

九派新聞報導，店主介紹，黃金鍋是顧客找工廠直接定製，現已交貨。因店主與工廠較熟，偶爾會借用工廠克重較大的貨品拍片，本次也是她第一次遇到有人定做一口金鍋。

店主已徵求客戶同意拍片介紹黃金鍋，交貨前，她更嘗試用該鍋打邊爐，發現水煮沸的速度會比其他材質的鍋更快，「黃金的導熱性更好，至於菜的味道也不會有區別」。

此事也引發網友熱議：「金鍋有毒，先別用了。給我發來，我給你試毒」、「吃火鍋，火會不會把金燒化了？」、「哥，吃完火鍋我來幫你用鋼絲球洗一下吧」、「不敢洗鍋，刷一次少200塊」、「難怪我不會做飯，原來鍋沒有用對」、「別人是缺鐵，我是缺金，大哥借用下補補金」。

工匠手工打造1公斤重的黃金鍋。（視頻截圖）
工匠手工打造1公斤重的黃金鍋。（視頻截圖）

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