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抗癌5年「花70多萬掏空家底」 28歲醫科畢業博主病逝

中國新聞組／綜合報導
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花費70多萬元抗癌五年後，28歲博主「小何日記」仍不敵病魔離世。(取材自瀟湘晨報)
花費70多萬元抗癌五年後，28歲博主「小何日記」仍不敵病魔離世。(取材自瀟湘晨報)

一名取名為「小何日記」的抗癌博主近日去世，年僅28歲。她曾是一名醫學生，2020年確診罹癌，她的母親表示，女兒治療的這幾年大概花費了70餘萬人民幣，「不僅掏空了家底，還借了很多錢。」但仍沒能把孩子治好。

大象新聞指出，小何來自貴州農村，從小父母外出打工，跟著爺爺奶奶生活，她靠自己寒窗苦讀和勤工儉學，考上理想的學校，成為一名醫學生。2019年畢業進入藥企工作，同年年底發現身體不適，起初發現肚子變大，以為長胖沒有在意，2020年被確診為腹腔黏膜瘤晚期，並做了減瘤手術，後來又復發且腫瘤轉移，醫師說她不能再進行手術了，小何開始嘗試中醫治療。

小何在社交平台開通帳號，記錄自己的抗癌日常，也在網路上尋求網友幫助，透過直播賺取費用。她給自己取名為「小何日記（打怪獸版）」，將病魔形容為怪獸，與疾病積極對抗，小何這條抗癌的道路已堅持5年多。

今年1月，小何還分享了自己的近況，配文：「你們的一句加油，我堅持了一年又一年」。

香港01報導，「小何日記」自述她治療的這幾年已經掏空家底，家裡負債累累。媽媽一邊照顧小何，一邊在工地打散工，爸爸為了多賺點錢，已經三年沒有回家了，弟弟也輟學打工，就連80歲的祖父母也去撿水瓶、紙皮湊錢。

小何的母親介紹，女兒治療的這幾年大概花費了70餘萬元，「但是我們只想把孩子治好。」女兒自從生病後，變得不愛說話。「前段時間在醫院她就一直哭，說想回家，不想在醫院，沒辦法，我們就帶她回家了，在家只住了兩晚就永遠地離開了。」

小何的弟弟19日發布訃告：姊姊於2025年2月19日凌晨2時去世，享年28歲。網友紛紛表示惋惜：「人類什麼時候可以克服癌症啊」、「夢想醫治天下人，卻醫治不了自己」、「一路走好，願天堂沒有病痛」。

近年來，相關領域的研究數據顯示，癌症正在呈年輕化趨勢。據統計，2024年有十多位網紅抗癌博主離世，其中不乏90後。

「小何日記」在社交平台開通帳號，記錄自己的抗癌日常。(視頻截圖)
「小何日記」在社交平台開通帳號，記錄自己的抗癌日常。(視頻截圖)

癌症 腫瘤 香港

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