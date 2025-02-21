「白龍回來了」 男騎馬入江救人 牠病逝後他獲贈1匹馬

騎馬入漢江救人的依立拜，在白龍馬病逝後，獲得賽里木湖捐贈的白馬。（視頻截圖）

春節 期間，新疆 大哥在湖北仙桃騎馬入漢江救人，救人「白龍」馬七天後死亡，事件曾引發社會持續關注。騎馬救人的依立拜近日發布視頻，表示收到了新疆博爾塔拉蒙古自治州（簡稱博州）賽里木湖贈送的一匹白馬，另外還有多個單位及個人希望捐馬，但他表達婉拒。

封面新聞報導，博州賽里木湖管委會工作人員19日驅車140公里，將一匹賽里木湖地區的白色駿馬送到伊犁，交給依立拜。

賽里木湖管委會工作人員李青表示，看到依立拜和白龍馬救人的事跡，當地人民非常感動，「希望贈送這匹白馬，來弘揚見義勇為的精神，紀念逝去的白龍馬，撫慰依立拜的傷心。也希望這匹馬，能繼承白龍馬的品質。」李青說，「賽里木湖的山區盛產優良馬匹。贈送的這匹馬不是特別名貴的品種，但是我們最好的東西。」

「我的『白龍』馬又回來啦！」依立拜動情地說，這匹白馬和白龍一樣優秀，「長得太像了」，牠現在的名字叫「賽里木湖」。等休整一段時間後，會帶著牠回到仙桃，去白龍救人的地方看看。

同時，全國多個單位和個人，也紛紛表示要向依立拜捐贈白馬，繼承「白龍」的精神。烏魯木齊在仙桃的商會率先表示，將從新疆選擇一匹白馬，托運回仙桃送給依立拜。之後，盛產白色駿馬被譽為「白馬之鄉」的內蒙古錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗，旗文旅局聯繫依立拜，邀依立拜到當地馬場選馬，或由專業人員將挑選的白馬送到仙桃。

依立拜回到新疆後，烏魯木齊水磨溝區葛家溝村牧民孟拉提汗選擇立一匹5歲的伊犁馬，取名「追風」希望贈予依立拜。依立拜與孟拉提汗見面表示感謝後，將馬交給村支書，提出「把牠送給有需要的人」。