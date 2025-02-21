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能彈琴打字、攀岩衝浪 杭企量產仿生手 市場價10餘萬

中國新聞組／北京21日電
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周鍵穿戴智能仿生手彈奏電子琴。（取材自人民日報／受訪者供圖）
周鍵穿戴智能仿生手彈奏電子琴。（取材自人民日報／受訪者供圖）

AI（人工智能）正改變人類的生活，也造福了肢障人士。浙江杭州一家獨角獸企業研發智能仿生手，無需手術，直接從大腦外部採集腦電信號，提取關於抓、勾、握、捏四種手勢的神經信號，就能使穿戴者運用自如，彈琴打字、攀岩衝浪皆能運用自如，目前已實現量產，市場價10餘萬元（人民幣，下同），讓肢障人士不但能身姿矯健，還能輕鬆學習新技藝。

據人民日報報導，00後的周鍵12歲因一場意外失去了右手，「刷牙洗臉這樣的小事，做起來都費勁兒」，為此他只能從最簡單的動作開始，重新學習單手生活。2022年大學畢業，得益於公益項目的資助，周鍵用上了這家公司研發的智能仿生手。

「以前用的傳統假肢功能單一，就是個裝飾，後來乾脆不用了。現在感覺失去10年的右手又回來了。」周鍵說，「剛裝上時，接受腔裡的電極會採集我做各種動作的肌肉電信號、神經電信號。當我想做某個動作時，仿生手會根據採集到的信號判斷我的運動意圖，做出相應的手勢動作，反覆練習，就可以應用自如」，如今他電腦打字速率不亞於健全的左手。

想實現「手隨心動」，周鍵下了不少功夫。一年多前，對音樂零基礎的他，開始自學用智能仿生手彈鋼琴，從靈活控制一根手指，到整隻手，再到兩隻手相互配合彈奏，一練就是大半年，如今可以完整彈奏好幾首樂曲，還能登台演奏。現在乘坐高鐵，碰上行李重的旅客，他也會搭把手：「以前乘車帶行李，需要別人的幫助。現在我也可以幫助別人」。

「不同於國外在大腦植入腦機晶片，我們採用的是非侵入式腦機技術，不用開顱、風險更低，但難點在於皮膚信號非常微弱，要不斷突破傳感器和算法能力，採集微弱的肌肉電信號、神經電信號，『翻譯』人腦傳達的運動意圖，精確控制手的運動。」浙江強腦科技創始人韓璧丞說，僅僅採樣電極材料的配方和結構設計，就經歷了上千次迭代。

強腦科技的智能仿生手已實現量產，市場價10餘萬元，是國外同類型產品價格的1／7到1／5，可以進行定製、採購、安裝。目前正研發的新產品，不僅更接近於人手的形態，還內置了壓力、溫度等傳感器，動作更加精準靈活的同時，還能感受到對方手心傳來的溫度。

林韻穿戴智能仿生腿攀岩。（取材自人民日報／受訪者供圖）
林韻穿戴智能仿生腿攀岩。（取材自人民日報／受訪者供圖）

26歲的林韻很喜歡慢跑，中考完第三天因意外失去了右腿。常規假肢由於缺乏良好的支撐，林韻平均一周得摔個兩三次。如今智能仿生腿「落地時的支撐和阻力，可以根據場景靈活調節」，在康復師幫助下，他開始大膽行走，不僅能跑步、健身、攀岩，還嘗試了衝浪和跳傘。未來他還有個目標——靠自己的努力，登上聖母峰。

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