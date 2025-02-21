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中國多所高校新學期發布消息 部署「滿血版」DeepSeek

中國新聞組／北京21日電
中國多所高校在新學期開展DeepSeek的實踐應用。（中央社）
中國多所高校在新學期開展DeepSeek的實踐應用。（中央社）

寒假期間，DeepSeek（深度求索）火爆全球，中國多所高校在新學期發布消息，開展DeepSeek的實踐應用，不少高校甚至本地化部署了「滿血版」DeepSeek。

北京日報報導，打個比方：你班上有個學霸，上知天文下知地理，能解微積分、能寫文言文，還能幫你分析股票走勢。唯一的缺點是——他每天要吃10斤牛肉、20碗米飯，否則就會餓到「宕機」。

這就是DeepSeek滿血版R1，參數高達6710億（671B），相當於一個「超級大腦」，能處理複雜數學題、編程、長文本分析等高難度任務。但它的「飯量」（算力需求）極其恐怖，需要專業服務器（比如國家超算平台）才能養活它，普通家用電腦連它的「零食」都供不起。

與「滿血版」相對的是「蒸餾版」，參數從1.5B到70B不等，雖不能像「滿血版」那樣完成高精度任務，但勝在靈活、經濟適用。

據報導，中國人民大學近期成功部署本地DeepSeek- R1（671B）滿血版模型，支持校園辦公自動化、科研項目輔助、學術資源分析等多領域應用。

數學學院師生團隊結合在AI輔助教務方面的研究積累，融合DeepSeek打造了「數你最靈」教學AI助手。40餘個部處單位則分配了DeepSeek使用權限，並召開DeepSeek技術輔導及應用研討會，組織各單位結合業務實際建設學校治理「人工智能賦能」項目。

浙江大學近日官宣，深度融合智能體「浙大先生」本地化部署了DeepSeekV3、R1模型，基於CARSI資源共享平台覆蓋教學、科研、生活等全場景。

值得一提的是，該智能體還將面向全國829所CARSI聯盟高校開放共享。師生只需通過校園帳號登錄chat.zju.edu.cn，即可免費使用由浙大提供的更加流暢、便捷的AI服務，徹底打破了校園IP的限制。

上海交通大學推出中國高校首個全國產化、「R1+V3」全系列本地部署的滿血版DeepSeek（671b）。師生只需打開「交我辦」App搜索「DeepSeek」，或是訪問上海交大網絡信息中心網站，並使用校園帳號登錄，就能使用相關功能。

基於DeepSeek代碼理解和深度分析能力，還將顯著提升AI應用平台編程助手、論文速讀、英文寫作指導等應用輔助科研和學習的效果，為師生打造更多強有力的AI助手。

除了上述高校外，華東師大、武漢大學、華中科技大學、東南大學、河北工業大學、湖南大學、國家開放大學等均已於近期完成DeepSeek「滿血版」的本地化部署工作。

DeepSeek AI 人工智能

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