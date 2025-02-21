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在春晚跳舞暴紅的機器人 開始全國打工 到處可見身影

中國新聞組／北京21日電
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春晚機器人日租金上萬元。（取材自二手平台截圖）
春晚機器人日租金上萬元。（取材自二手平台截圖）

今年春晚憑秧歌舞和轉手絹表演一夜爆火的宇樹機器人，因一機難求，被民間發展租賃行業，成為走紅全國的新「打工人」。機器人租賃近日爆單，商場、酒店、企業年會和學校頻繁看到機器人的身影，日租金最高1.5萬元（人民幣，下同，約2067美元），有商家稱出租十餘次收入超20萬元，已經回本；有租賃訂單檔期更已排到下半年。

來源：YouTube

據封面新聞報導，目前用於租賃的機器人是比春晚H1型更輕巧的G1型人形機器人，官網最低售價9.9萬元，但二手交易平台上仍有許多商家以「春晚同款」為標籤出租機器人，日租金普遍在5000元到1萬5000元。有租賃商家稱近期已爆單，還有商家靠一台機器人租賃今年已收入超20萬元，帶來巨大商機。

今年2月12日，宇樹科技的H1和G1人形機器人在京東線上首發開售，但上架不久後便被下架，線上無貨。成都一家機器人代理商表示，目前宇樹機器人訂貨需要排隊，春晚後交付周期需二到三個月。也因為宇樹機器人一機難求，催生且帶火了機器人租賃行業。

機器人進入學校。（取材自封面新聞／圖據受訪者）
機器人進入學校。（取材自封面新聞／圖據受訪者）

二手平台近日出現了不少「春晚同款」機器人租賃業務，基本為G1型機器人，日租金在5000元到1萬5000元不等。機器人因此近來頻繁地出現在全國各地「上崗」工作，有杭州一家食器公司讓穿著花襖的機器人步行「炸街」；西安曲江第一學校在開學第一天把機器人請到了開學典禮上，與學生一起跳科目三

「1天1萬，含操作人員差旅費，如果不安排操作員需要支付18萬元的押金。」一商家表示，春晚同款機器人非常受歡迎，趁著3月前有空檔期拿出來出租。另一名商家稱，手上的G1機器人不會跳舞，但會做一些指定動作，一天租金1.5萬元，因近期爆單了要提前預約檔期。

在杭州做了10年機器人租賃的聞風，去年花了9.9萬元採購了宇樹第一批機器人G1，宇樹機器人在春晚「出圈」後，給他的租賃生意添了一把火。「G1的日租金在1.2萬到1.5萬元，路費操作費用全部包含，如今檔期已經排到5、6月了，現在合同都不敢簽。」據他計算，今年開始出租這台機器人，「十幾次的收入超過20多萬元，已經回本了」。

聞風說，之所以檔期能排到下半年，是因為目前G1並沒有跳舞功能，只會走路、揮手等動作，但因為自己操作熟練，可以通過組合編一個舞蹈出來，因此比較受歡迎，自己也會跟著機器人一起全國跑。

機器人登上春晚。（取材自宇樹科技）
機器人登上春晚。（取材自宇樹科技）

租金 人形機器人 科目三

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