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一窩蜂跟進？ 南寧1縣官下令：每個人必須用DeepSeek

中國新聞組／北京21日電
中國原創人工智能（AI）大模型DeepSeek活躍度持續上升。（中通社）
中國原創人工智能（AI）大模型DeepSeek活躍度持續上升。（中通社）

廣西南寧賓陽縣委書記梁展凡近日在縣政協會議上，要求參會人員必須會用DeepSeek，引發網友議論，「拍腦袋、一窩蜂的毛病改不了」、「把公文往ChatGPT上餵，不怕洩密」？

觀察者網報導，視頻顯示，梁展凡會上說，「我今天給你們提點要求，每個人至少要裝兩個人工智能軟件，第一個DeepSeek，你必須要會用；第二是豆包，因為豆包的基礎比較好。以後還會有更多的，英文版就是ChatGPT。如果你的能力強點，你就多學點，但是至少要會兩個，給你帶來你想也想不到的，特別是現在杭州和深圳發出來的聲音，他們預計說六個月，可能會顛覆你很多認知。」

公開報導顯示，近期，中國多地提出引入DeepSeek輔助領導幹部決策。

據來賓日報報導，廣西來賓市委常委會日前召開會議強調，各級領導幹部要以積極主動的姿態擁抱、學習新的技術，學習掌握DeepSeek等大模型的使用方法，運用人工智能輔助決策、分析解決問題，以「人腦+人工智能」增強個人能力、提高工作質效。

鄭州市委政研室已於2月16日印發「『學用人工智能 賦能政研改革』黨員教育培訓方案」，明確提出推動以DeepSeek為代表的人工智能技術與政研改革工作深度融合，更加積極主動擁抱新科技、新技術，更好發揮參謀助手作用，服務市委科學決策。

網友質疑，1.你自己會用麼？2.如果你會用，那些成績是你用AI解決的？3.如果你能用AI承擔縣委書記職責，那麼國家還要你幹嘛？直接AI處理問題不就得了？4.公務員還需要麼？大家都統一用AI，出來的結果都一樣，有何意義？或者說，還要你們幹嘛？

更有人說，那以後應付上級的文字報告太好寫了。

人工智能 DeepSeek AI

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