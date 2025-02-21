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上海「無人郵車」上路 最多可裝運500公斤郵件

記者陳湘瑾／綜合報導
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無人郵車到達驛站後，會由工作人員使用密碼開箱取件，五分鐘內即可完成全部的郵件交接，交接完成後無人車會駛向下個地點。（取材自澎湃新聞）
無人郵車到達驛站後，會由工作人員使用密碼開箱取件，五分鐘內即可完成全部的郵件交接，交接完成後無人車會駛向下個地點。（取材自澎湃新聞）

上海郵政近日正式投入使用無人車運送郵件，最高時速為20公里，一次最多可裝運500公斤郵件。除開箱裝卸，其餘時候都無人操作，主要服務於郵政攬投部和驛站之間的郵件運輸。

澎湃新聞報導，上海郵政介紹，首批投入使用兩輛無人車，在奉賢金海社區開通上海市內第一條無人車投遞路線，浦東臨港地區的路線也將於今年3月正式開通。

無人郵車整個車身最大的空間是裝載快遞和郵件的「肚子」，裝載空間達三立方公尺，一次最多可裝運500公斤郵件；設定的最高時速為20公里，滿電續航里程可達100公里。

奉賢區分公司運管部車輛管理員袁瑋琪表示，每輛無人車均搭載自動駕駛技術系統，運用多源傳感器深度融合感知技術，做到室內外高精度定位的無縫切換，並通過雷射雷達、攝影機、毫米波雷達等構建360度無死角感知體系，精準識別道路狀況。

據介紹，無人郵車到達驛站後，會由工作人員使用密碼開箱取件，五分鐘內即可完成全部的郵件交接，交接完成後無人車會駛向下個地點。一名驛站工作人員表示，無人車通過調度系統與驛站對接，到達後只需要輸入密碼就能進行取貨和裝貨，提高工作效率。

該無人郵車是來自湖南的無人駕駛核心技術提供商及智慧物流產品供應商「行深智能」，根據官網介紹，行深智能成立於2017年，具備底盤、結構、硬體、軟件等自主研發與設計能力。

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