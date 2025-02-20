「你舉全斗煥、我就舉六四照片回敬」 山東男足棄賽了

日前在山東濟南舉行的山東泰山俱樂部對南韓光州俱樂部球賽上，中國球迷手舉南韓前總統全斗煥照片，挑釁南韓光州球隊。 （取材自微博）

山東泰山足球 俱樂部19日突然放棄亞足聯冠軍精英聯賽（ACLE），理由是球員身體嚴重不適。原定於19日下午進行的山東泰山客場對陣南韓 蔚山HD俱樂部的比賽隨即被取消。但實際理由可能與中國球迷高舉全斗煥 照片引發抗議有關，據悉南韓球迷也打算以天安門照片「以牙還牙」，場外的照片亂鬥卻意外讓球賽喊卡。

據韓聯社報導，亞足聯19日公告，山東泰山已表明不參加與蔚山HD的比賽，依據亞冠精英聯賽競賽規程第五條第二款，亞足聯認定其退出賽事。根據規定，任何拒絕比賽或書面通知無法參賽的球隊，均視為退賽。蔚山HD隨後也在社交媒體宣布，因對手棄賽，當天比賽取消。

依據山東泰山俱樂部微博號發出的公告，山東泰山指稱，因球隊出現人員身體嚴重不適情況，經醫療團隊評估，球員無法組成一支上場隊伍，參加與蔚山HD足球俱樂部的亞冠精英聯賽第八輪比賽。球隊對此深表遺憾，對亞足聯、蔚山HD足球俱樂部、廣大球迷及社會各界深表歉意。

亞足聯通知稱，聯賽不允許僅放棄一場比賽，如要棄賽，只能退出整個賽事，山東泰山對此表示了同意。

山東泰山為何在比賽開始兩小時之前突然作退賽決定？報導稱，這一棄賽的決定可能源自於2月11日山東泰山在山東濟南主場迎戰南韓光州足球俱樂部的比賽中，部分中國球迷展示了在1980年光州事件中對群眾進行暴力鎮壓的南韓前總統全斗煥的照片，引發光州方面的強烈抗議，山東泰山方面14日就此發表聲明公開道歉。

而據悉，南韓球迷可能在對蔚山HD的賽事對山東泰山隊以牙還牙，高舉包括六四天安門事件的照片還以顏色，中國網友認為這是山東泰山棄賽的主因。

韓聯社指出，全斗煥是南韓「五一八民主化運動」（又稱「光州事件」）的主謀，光州民眾對他的消極情緒根深柢固。1980年5月18日至27日，為抵抗軍事獨裁政權，光州民眾走上街頭發起大規模抗議運動，當時掌握軍權的全斗煥下令進行武力鎮壓，造成大量平民傷亡。