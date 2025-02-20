員工連續工作29小時 中知名甜品店獎勵1000元 網友酸了

好利來位於江蘇省蘇州市的門店。（取材自維基百科）

近日，食品專營連鎖企業品牌好利來四川成都一門店通報表揚加班員工，通報中稱兩名員工「連續奮鬥了29個小時」，每人獎勵1000元(人民幣，下同，約137美元)鼓勵，並要求統計當天工作超過20小時的人員名單。網友看到消息反酸，「看完感覺好利來的甜品再也品不出甜了」。

中國新聞周刊報導，截圖顯示，通報中稱兩名員工「主動留店通宵製作準備情人節 產品和相關工作，連續奮鬥了29個小時，展現出積極主動的責任感和拚搏精神尤其突出，經市場領導小組研究決定，給予每人獎勵1000元，以資鼓勵。」

該門店店長回應稱，被表揚的確實是該店員工，但對於該員工加班情況並不了解，「我們店正常情況下不會加班的，都是正常上下班時間，分早、中、晚班，工作八到十個小時」，通常沒有節假日加班的情況。

對於長時間加班問題，成都高新區勞動監察大隊工作人員回應，根據「勞動法」相關規定，每月加班時長不得超過36小時，目前尚未收到相關投訴，會進一步關注此事，若有投訴將進行調查。

網友看到表揚表示，「連續工作29個小時？這個是值得讚揚的事嗎？」、「都提倡29小時，這個獎勵也許就成了喪葬費了」，更有人諷刺「如果猝死 了也請務必全員通知」

公開資料顯示，好利來（Holiland）是一家大型食品專營連鎖企業品牌，以生產經營蛋糕、麵包、西點、中點、咖啡 飲料、月餅、湯圓、粽子等產品為主，擁有近千家直營連鎖店和上萬名員工。