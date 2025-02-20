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梁文鋒往事被挖出 實習生直接跳經理 月薪1.6萬人民幣

記者林宸誼／綜合報導
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DeepSeek創辦人梁文鋒當年讀研期間，從實習生直接晉升新技術部經理。(取材自X平台)
DeepSeek創辦人梁文鋒當年讀研期間，從實習生直接晉升新技術部經理。(取材自X平台)

DeepSeek創辦人梁文鋒，2009年曾在上海閔行的艾麒信息科技實習，負責內容也跟人工智慧有關。艾麒信息創辦人周朝恩透露，梁文鋒是他的浙大校友，讀研期間就以實習生身分加入艾麒，後經推薦直接擔任新技術部經理，給予月薪1.6萬人民幣（約2200美元），算是高薪特別聘請。

快科技報導，周朝恩稱，「初見梁文鋒時，他戴著一副眼鏡，斯文有禮，身材清瘦，給人一種文靜內斂的印象。入職後，就全身心投入到人工智慧視頻與圖像技術的研究中，常常一整天都待在辦公室裡，專注地鑽研技術難題，甚至半天都不出來一次。」

與梁文鋒深入接觸後，周朝恩發現，「梁文鋒雖不善言辭，但在技術交流中卻能清晰地表達自己的觀點，展現出強大的邏輯思維能力。梁文鋒為人沉著冷靜，性格簡單直接，對產品和技術有極高的追求，堪稱典型的技術男風格。」

在艾麒信息期間，當時公司新技術部也在研究做100M CPU的手機上影片編解碼技術，並運用手機上GPU來高效處理影片編解碼等技術。在這過程中，梁文鋒累積豐富的技術經驗，為後續創業打下基礎。

梁文鋒也曾管理過多位演算法工程師，採用扁平化管理方式，給予團隊成員充分的自由和信任，發揮每個人的特長，並帶領團隊攻克了多項技術難題，優化影像處理演算法，提升了務性能。

豐富的管理經驗在梁文鋒創業後得到了延續。周朝恩指出，梁文鋒招聘的團隊成員大多是數學競賽一等獎、拿過國際金牌的演算法人才，這種對高端人才的管理和激勵方式，使得梁文鋒在管理量化投資和深度求索時，能夠迅速組織一支高效專業的技術團隊。

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