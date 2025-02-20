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重慶小姐弟墜亡4年 「兩位母親」在傷痛中拉扯重生

中國新聞組／北京20日電
重慶墜亡姐弟生母陳美霖，她走過想輕生的泥沼，努力不放棄自己。 (中新社)
重慶墜亡姐弟生母陳美霖，她走過想輕生的泥沼，努力不放棄自己。 (中新社)

2020年11月2日，重慶市錦江華府小區一聲巨響，帶走了陳美霖一雙幼小的兒女小雪和小洋。事情的真相是孩子的父親張波夥同女友葉誠塵將小姊弟從15樓扔下墜亡。經歷喪子之痛四年後，陳美霖在蛋糕攤前找回生活支點。陳美霖的母親曹玉珍（化名）則把思念收進虛擬空間，她在網上思念孫兒，也與黑粉對罵。這對母女在創傷中相互救贖，也在代際觀念衝突中撕裂重生

極晝工作室報導，2024年1月31日，確認張波和女友葉誠塵以故意殺人罪被執行死刑的那一刻，陳美霖心裡忽然空了。沒有結案的時候，她覺得似乎和孩子之間還有羈絆，當這一切結束，這僅有的、可感知的聯繫斷了，自己該怎麼辦？

這一年，她開始和好友合作直播帶貨，在重慶一處商業區擺攤賣自製甜品。去年10月，決定創業做蛋糕，母親卻追著給她工作室添置了不少用品，有時她與朋友商量業務，母親也會插進來給建議。雖然陳美霖承認有用，但總感覺母親以保護她的姿態介入太多，如今要衝破的「殼」，其實是母親。

外孫出事後，曹玉珍天天回到帶孩子玩耍的地方。她把這些思念收進虛擬空間，開通了短視頻帳號，取名「霞光」。把舊照片配好音樂發上去，當作剛帶孩子出去玩過。去年發布的一張合成照片裡，雪雪和洋洋站在雲端與她同框，她寫著，「有時回憶在心裡也是一種重逢」。每次發布，她都要屏蔽女兒。

距離事情發生四年過去了，曹玉珍還常常失眠，靠吃半粒安眠藥入睡。她一有機會就要提醒女兒，不要輕易付出，結果惹得陳美霖更不願意溝通。去年11月底，因為參與做蛋糕的事母女倆鬧了不愉快，幾天都沒有好好講話。

曹玉珍還會用「霞光」的號進了陳美霖直播間。鏡頭裡，女兒時不時被粉絲們的話逗得仰面大笑，曹玉珍看了高興，一旦發現粉絲說女兒看起來一點也不痛苦，她就冒火一路追著懟。

報導指出，陳美霖認為自己「完完全全還沒有破殼」，於是她申請一個新的社交帳號，介紹裡寫「這裡只有重生的陳美霖」。她許下的一個新年願望就是能自己出攤，不再需要家人和朋友的幫忙。

她曾多次想過輕生，尤其在孩子剛走的那段日子。察覺到想要放棄生命的念頭，她都趕緊罵自己蠢，從情緒泥沼中掙扎出來。有一次，有個因情傷抑鬱的年輕女孩出現在直播間約她一起去自殺。陳美霖忽然不知怎麼回覆，只能告訴對方，怨恨沒有任何用。

去年三月她查出甲狀腺腫瘤時想過，如果就這麼去了也挺高興，可以跟弟弟妹妹見面。但她做手術前，拜託朋友，如果發生意外，替她常去看看父母。手術結束後，「我還活著」讓她醒來哭了。自那之後，她再沒了輕生的念頭，脖子上多了一道跟母親一樣的細長疤痕。

曹玉珍在網上放舊照片、思念孫兒。(取材自抖音)
曹玉珍在網上放舊照片、思念孫兒。(取材自抖音)

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