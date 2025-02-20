上海阿姨踩穿地板 從3樓掉到2樓鄰居家 一查揪出元兇

住在三樓的陳女士家裡出現一個大洞。（取材自案件聚焦公眾號）

60多歲的上海陳女士日前在三樓家中掃地時，突然踩穿樓板，跌落至二樓鄰居家中。經查，樓板的損壞源自白蟻咬蝕，留下這麼大一個洞讓二樓的鄰居也驚呆了。

來源：封面新聞

上海電視台「案件聚焦」報導，陳女士居住於上海萬航渡路中行小區62號。這棟建築始建於1929年，至今已有96年歷史。雖然經歷過多次修繕，但由於木質結構的地板和樓梯已變得十分脆弱，安全隱患頗大。

2月10日傍晚事發後，陳女士家中廚房出現一個大洞，四周散落著木頭碎片。儘管她沒有大礙，但心有餘悸：「可能是白螞蟻咬的，咬爛了，人要緊，是大事情，我這麼大的人摔下來。」

當時二樓鄰居夏女士也嚇得不行，「我坐在這裡，我愛人在燒飯，後面轟隆一下。我問我愛人，怎麼有個人？他說上面摔下來的。」

經過醫院的全面檢查，幸運的是，陳女士並未受傷。

中行小區物業經理何永亮表示，樓板斷裂的主要原因可能是白蟻侵蝕了承重梁。儘管樓面覆蓋了兩層複合地板，並且上面還鋪了水泥，表面看起來沒有異常，但白蟻早已在樓層夾層內造成了嚴重損害。

事發次日，物業即著手修繕，拆除了三樓的受損地板，並加裝鋼結構進行加固，同時對受白蟻侵蝕的部位進行噴藥處理。