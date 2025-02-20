「長江邊有隻狗」 宜昌奇景爆火 網友紛拿自家毛孩對比

湖北的「狗狗山」遠眺。(取材自九派新聞／受訪者供圖）

「真的和小狗一模一樣！額頭和嘴筒子弧度都一樣！」近日，一男子在湖北宜昌徒步時，隨手拍下「狗狗山」的照片竟然在網上暴紅，許多網友發出自家小狗照片，並與圖中山體對比，稱其真的一模一樣。

來源：九派新聞

九派新聞報導，拍攝者郭先生是一名在上海工作的設計師，平時喜歡徒步和攝影。春節 期間，他回到宜昌老家，在1月20日下午行至秭歸縣準備徒步，在去往徒步起點的路上拍攝了這張遠處山體形似小狗的照片。

「長江兩岸的風景特別好看！當時拍了很多照片，回去整理照片時發現自己所拍攝的山體一角很像狗狗的腦袋趴著。很神奇、可愛！」他開心地講述照片細節，例如，白色的一排牌子像小狗的牙齒，小狗的動作像在喝水，或是像小狗在看江裡的魚，守護著長江。

他在各個社交平台發布該照片時，並未預想到這個景象能這麼火，讓「狗狗山」成為當地一處新晉網紅景點。郭先生是宜昌本地人，他說家鄉的地貌多以山地丘陵為主，又因長江經過，造就了很多漂亮的自然景觀。他激動地表示，能為家鄉贏得一些流量，感到很驕傲。

報導指出，該山位於秭歸縣茅坪鎮廟河村，是一處較為原始的自然景觀。區域內有溶洞、陡峭崖壁等地質奇觀。

廟河村黨支部書記萬海峰者介紹，三峽工程蓄水前，此山裸露的巖石及山形、植被等形似老虎頭，因此被當地人稱為「老虎洞」。當水位上漲至160米以上時，該山部分區域被江水淹沒，其形態逐漸轉變。從視覺上看，巖石和植被的組合像是一只蹲坐的狗，因而得名「狗狗山」。但目前往「狗狗山」的道路已全部損毀，唯一進出的方法就是乘船，非正式景區不建議無經驗者貿然前往。