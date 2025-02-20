我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普恐逼澤倫斯基簽「礦產協議」 才軍援或促和談

美國隊長必須死？「哪吒2」掀中國民族自豪 喊抵制漫威

宇樹科技跳舞機器人絲滑過度了？王興興：絕對是真的

中國新聞組／北京20日電

中國民營企業座談會日前在北京召開，坐在第一排C位並發言的宇樹科技創始人王興興，代表90後企業家站上舞台。王興興會後表示，AI驅動機器人進化速度非常快、超出預期，相信年底前人形機器人將達到「新量級」。此外，王興興日前在小紅書上曬出最新機器人跳舞影片，因動作太絲滑被疑AI合成，王興興親自證實沒造假、此為新開發的功能。

央視報導，作為「杭州六小龍」之一的宇樹科技，成立於2016年，是一間專注於高性能通用機器人及靈巧機械臂的自主研發、生產和銷售的企業。作為新生代企業家參加民營企業家座談會，王興興表示非常榮幸，「我覺得我們還要繼續努力」、「在場的所有民營企業家都感受到了總書記的鼓舞」。

王興興表示，現在AI驅動機器人每天進化非常快，基本上速度是超過他預期的，每天給他的驚喜也非常大。要把機器人的AI模型做好，「做好了以後用更好的AI算力去把它訓練出來就好了」，大大加速了技術進步。

王興興說，或在今年年底之前，整個AI的人形機器人會達到一個新的量級。（取材自央視...
王興興說，或在今年年底之前，整個AI的人形機器人會達到一個新的量級。（取材自央視新聞）

王興興認為，在今年年底之前，整個AI的人形機器人會達到一個新的量級。如果順利的話，到明年或者後年一些基礎的，比如說服務業或者一些工業其實基本可以推起來了。但想要家用可能會稍微慢一點，因為家用可能對安全性的要求更高，還是會需要技術相對更成熟一點。

香港01報導，在春晚「扭秧歌」機器人暴紅後，人形機器人銷量需求飆升，一度出現「斷貨下架」、「日租金高達1.5萬元（人民幣，下同，約2059美元）」、「二手被炒至12萬元」等情況。

宇樹科技銷售負責人表示，人形機器人目前還不適合採購用於跳舞表演，因為動作非常有限，只能走一走、揮揮手。如果要實現一場舞蹈，需要公司大量人員去開發適配，成本非常高。「尤其是對個人買家來說，目前買回去也只是一個展示道具。」

該負責人表示，目前行業過熱了，「大家可以先冷靜一下」，並稱四足機器人的售價未來可能將降至3-4000元，「可以真正進入消費級時代」。不過，有知情人士透露，這個價格描述不準確，是否真的有降價計畫，宇樹科技官方暫無回應。

而王興興曬出的宇樹機器人G1最新跳舞的影片，極流暢的動作引起網友圍觀。為了證明影片不是AI合成，工作人員向機器人丟足球、又用棍子擊打、干擾機器人。王興興也對網友留言點讚，他在文章證實，「最近幾天剛新開發的功能，還沒有推送給客戶，不同型號版本的機器人功能也有差異」。

王興興近日在小紅書上曬出一段宇樹機器人G1機械人最新跳舞的影片。（影片截圖）
王興興近日在小紅書上曬出一段宇樹機器人G1機械人最新跳舞的影片。（影片截圖）
一旁的工作人員把足球丟向機器人身上，又用棍子擊打機器人。（影片截圖）
一旁的工作人員把足球丟向機器人身上，又用棍子擊打機器人。（影片截圖）

王興興 AI 人形機器人

上一則

民企座談會／馬雲靠邊坐、沒發言、被官媒刪名 外界解讀

下一則

貿易戰升溫／北京據「鋰」力爭 中企停止電池設備輸美

延伸閱讀

機器人絲滑跳舞被疑合成 王興興澄清沒造假

機器人絲滑跳舞被疑合成 王興興澄清沒造假
春晚扭秧歌火了…中國人形機器人 2030年產值估8700億

春晚扭秧歌火了…中國人形機器人 2030年產值估8700億
中國人形機器人產業鏈 今年加速量產 出貨破一萬台 業者獲利可期

中國人形機器人產業鏈 今年加速量產 出貨破一萬台 業者獲利可期
陸人形機器人鏈錢景閃亮 相關業者獲利可期

陸人形機器人鏈錢景閃亮 相關業者獲利可期

熱門新聞

上海錦江樂園全面升級改造，將變身成哈利波特樂園。圖為「Diagon Alley」場景效果圖。（取材自錦江國際集團）

米老鼠勁敵？ 全球第3座哈利波特影城確定落腳「魔都」

2025-02-13 01:15
中國科技七雄出爐：騰訊市值居首。（中新社）

中國科技7雄出爐：騰訊市值居首

2025-02-15 16:27
女學生遭高中班主任性侵，最終選擇輕生。（取材自微博）

「覺得自己髒…」廣西縣女狀元燒炭亡 挖出15歲起遭狼師多次性侵

2025-02-12 08:30
張女實名舉報稱上海某紡織公司73歲董事長朱某趁面試時對自己‬猥褻。​（視頻截圖）

上海26歲女面試 老董露鳥猥褻 1個原因竟逃過處罰

2025-02-14 09:30
浙江產婦生出「帶殼」雙胞胎，被指為現實版「哪吒」；示意圖。（取材自台州晚報）

浙婦生出「帶殼」雙胞胎 網友驚：現實版哪吒降臨了

2025-02-17 07:30
王毅說，他引用的幾句中國古話可能翻譯起來不容易，要媒體記者找DeepSeek來幫一幫忙。（視頻截圖）

王毅引古話談中美 要外媒找DeepSeek翻譯 網：侮辱性強

2025-02-15 08:30

超人氣

更多 >
趙露思生病痛失3高奢代言 被另一流量女神搶走

趙露思生病痛失3高奢代言 被另一流量女神搶走
好市多新的起司蛋糕 粉絲：吃了上天堂

好市多新的起司蛋糕 粉絲：吃了上天堂
中國女跨三大洲偷渡來美 花3.2萬「自由」2分鐘被捕

中國女跨三大洲偷渡來美 花3.2萬「自由」2分鐘被捕
比爾蓋茲：年輕人應擔心這4件「非常可怕」的事

比爾蓋茲：年輕人應擔心這4件「非常可怕」的事
全美哪個州教育程度最高？第一名不意外

全美哪個州教育程度最高？第一名不意外