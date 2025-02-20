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民企座談會／馬雲靠邊坐、沒發言、被官媒刪名 外界解讀

中國新聞組／北京20日電
馬雲（左二）和其他中國商界領袖在北京舉行的民營企業座談會上。（取材自央視）
馬雲（左二）和其他中國商界領袖在北京舉行的民營企業座談會上。（取材自央視）

中國國家主席習近平時隔六年再度召開民營企業座談會，六位發言民營企業家分屬手機、AI、機器人、電動車等科企，體現中央強調新質生產力及聚焦中美博弈的整體思路。而阿里巴巴創始人馬雲重返高規格會議，被認為有「過關」意涵，但是，馬雲沒有發言、座位靠邊，官媒報導也刪去他的名字，被外界解讀馬雲仍處在「被邊緣化」的局面。

自由亞洲電台報導，習近平17日在北京主持召開民營企業座談會，六年多前列席發言的企業家，則大多來自傳統行業，這次列席的企業家不是互聯網巨頭，就是尖端創新的「小龍」，顯示中國經濟重點也發生變化。

本次座談會最受關注的是阿里巴巴創始人馬雲出席，馬雲曾在2020年底因公開砲轟中國金融監管機構遭打壓，此後曾淡出公眾視野多年。他的動向也被中國民營企業家視為「政治風向球」，出席民企座談會，讓「馬雲已過關」成為討論熱點。

但美聯社、路透注意到，馬雲確實出席了會議，但新華社及其他中國官媒在正式報導中未提及其名字。最初發布的報導曾列出部分參會企業家姓名，但隨後被刪除，而最終公開的版本僅保留了部分企業家的名字，馬雲被完全忽略。此外，百度創始人李彥宏未獲邀參加此次座談會，這一情況同樣引發市場震動。

報導指出，旅美時評人蔡慎坤表示，參會者是目前頭部企業的創辦人。這麼高規格地開這麼一次會議，主要目的是面對美國總統川普要打貿易戰的前景，目的是號召這些民營企業站出來，要支持中國經濟的發展。

蔡慎坤說，這也是馬雲此次出席格外引人注意的原因，「馬雲是一個標誌性的人物，也是標竿性的企業家，互聯網大佬，所以他的出席代表著民營企業的一個根本方向」。

從央視播出的畫面顯示，在習近平入場時，馬雲與眾人起立一起鼓掌，在鏡頭中也是一閃而過，也沒有他講話的鏡頭。從座位安排來看，馬雲在左二位置。

旅美中國企業家王安娜分析，第一，沒有安排馬雲講話；第二，馬雲的位置沒有安排到中間，而是安排在邊上。王安娜說，「在中國這都是有學問的，就是說我給你平反了，但是我還沒有完全認可你，你不能翹尾巴。」

馬雲 習近平 百度

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