赴習近平座談會 這位「坐姿鬆弛」的民企大老為何跩？

虞仁榮(中)的「鬆弛」坐姿引人注目。（取材自央視）

中國國家主席習近平 16日會晤民營企業，參與會議的企業家陣容受矚。座位安排上，王傳福和雷軍中間有一位坐姿特別的企業家，他微微後靠，側著身體，面前的名牌上寫著：虞仁榮。他在現場發言時，像官老爺的坐姿被指太「鬆弛」，被笑稱有點「跩」。外界很疑惑，在如此重要場合，為何虞仁榮要如此鬆弛地發言呢？

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新民周刊報導，提起虞仁榮這個名字，很多網友感到陌生，但在半導體界，這個名字是無人不知、無人不曉的。稱他為「國內芯片（晶片 ）領域領袖式人物」，一點也不誇張。

虞仁榮不僅是首富，還是首善，他創辦的韋爾股份，是中國目前最大的圖像傳感器廠商，放眼全球排名第三，僅次於Sony和三星 。2022年，虞仁榮更是捐贈了300億元（人民幣，下同，約41億美元），在家鄉浙江鎮海建設一所高標準的理工類研究型大學，虞仁榮這一舉動，曾引發外界巨大轟動。

報導指出，虞仁榮向來低調示人，網上甚至找不到一篇關於他的完整報導。如今虞仁榮在民企座談會上亮相，令公眾得以看見中國經濟結構在更深處發生的變革。

虞仁榮能夠作為半導體行業代表出席這場高規格座談會，絕非偶然。在半導體市場CMOS圖像傳感器（CIS）領域，他所創立的韋爾半導體已確立世界級競爭力，不僅在手機CIS市場出貨量穩居全球前三，在新興的車載CIS市場份額更是直逼老大安森美。

虞仁榮此次出圈之前，最近一次新聞是，胡潤研究院發布了「2024胡潤慈善榜」，韋爾股份創始人虞仁榮首次獲得中國首善的名號。過去一年虞仁榮三次向寧波東方理工大學教育基金會捐贈韋爾股份共5000萬股股票，價值達53億元。

2022年，虞仁榮捐資300億元，在家鄉建設理工類研究型大學；其中100億用於大學的基礎設施建設，200億元作為辦學資金，用於科學研究、人才培養等基本運營費用。

當時這一消息引發外界巨大轟動。因為2021年「福布斯中國慈善榜」上榜的100名企業家，全年加起來也才捐了245.1億元。

值得一提的是，在40年前，1984年「世界船王」包玉剛回鄉省親，捐獻了巨資2000萬美元創辦寧波大學，受到鄉鄰們的熱情歡迎。

當時，在人群中有個18歲的少年站在村口歡迎同村的「世界船王」，把這一幕場景深深地印在腦海裡。這個少年便是虞仁榮，虞仁榮在取得大量財富後也選擇了同樣的道路。