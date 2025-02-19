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「捐糞」有錢領 深圳公司招志願者 每月最多賺近千美元

記者林宸誼／即時報導
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捐糞便也有錢領。深圳一家叫「未知君」的生物公司，招募志願者捐糞便。合格捐贈者每次可獲人民幣300元補貼，捐贈者每月最多可捐贈22次，最高月收入高達人民幣6600元，且可享受定期免費體檢的福利，示意圖。（本報資料照片）
捐糞便也有錢領。深圳一家叫「未知君」的生物公司，招募志願者捐糞便。合格捐贈者每次可獲人民幣300元補貼，捐贈者每月最多可捐贈22次，最高月收入高達人民幣6600元，且可享受定期免費體檢的福利，示意圖。（本報資料照片）

捐糞便也有錢領。深圳一家叫「未知君」的生物公司，招募志願者捐糞便。合格捐贈者每次可獲人民幣300元（41美元）補貼，捐贈者每月最多可捐贈22次，最高月收入高達人民幣6600元（約906美元），且可享受定期免費體檢的福利

南方都市報報導，未知君生物科技CEO譚驗表示，腸道菌群可能與多種疾病相關，例如發炎性腸道疾病、造血幹細胞移植手術的併發症，以及自閉症等神經系統疾病。

他進一步稱，透過分析人體腸道微生物的基因組和代謝組數據，可以尋找並預測對某些疾病具有治療作用的微生物，進而利用生物技術平台，進行篩選和開發臨床藥物。

瀟湘晨報報導，「捐糞便領錢」沒有如字面上這麼簡單，能被「懸賞」的糞便，除了「形色好」之外，志願者還需經歷海選、體檢和面試3關，合格志願者「百裡挑一」，甚至一些科研機構仍面臨「一糞難求」的尷尬。

實際上，深圳糞便捐獻並非單一案例。浙江省寧波市胃腸與肝病轉化醫學研究重點實驗室、寧波大學消化疾病研究所、寧波大學附屬第一醫院消化內科，於2024年11月招募新一輪「捐糞」志願者。相關課題研究團隊負責人周玉平博士表示，提取的「糞菌」，用於治理難治性結腸炎、重症便秘等，甚至小兒自閉症、帕金森類神經科疾病。

湖南長沙中南大學在2018年9月曾發布資訊，向所有2018級新生招募志願者，捐獻自己的排泄物、體檢後廢棄的血液等作為生物樣本，存入生物樣本庫。

該生物樣本庫廣泛收集各類生物樣本，包括糞便、尿液、血液以及病理組織等，同時存儲與之相關的臨床、病理、治療等詳細資料。這些樣本對於生物醫學研究具有重要意義，甚至可以直接用於臨床治療。例如，中南大學湘雅三醫院曾成功接診1名頑固性「發炎性腸道疾病」患者，專家透過提取小侄女的糞便細菌，注入患者胃腸道，從而改善患者的病情並順利出院。

上述案例不僅代表湖南省內糞菌移植手術的新突破，更展示了糞便在醫學領域中的獨特價值。此外，中南大學湘雅二醫院消化內科，也運用糞菌移植技術，成功救治了1位罕見的極重症偽膜性腸炎患者。

專家迅速提取患者兒子的糞菌提取液，注入患者空腸中。治療後患者腹痛明顯好轉，腹瀉有所減少。經過一段時間的治療，患者發熱、腹痛等症狀消失，病情改善並順利出院。這些案例充分證明糞便捐獻在醫學研究及治療中的重要地位。

併發症 福利 CEO

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