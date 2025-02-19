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中國手機、汽車界擁抱DeepSeek時...特斯拉、小米卻「按兵不動」

記者林宸誼／即時報導
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面對DeepSeek來勢洶洶，包括小米、「蔚小理」、特斯拉在內，部分企業仍選擇自研大模型。（取材自新華網）
面對DeepSeek來勢洶洶，包括小米、「蔚小理」、特斯拉在內，部分企業仍選擇自研大模型。（取材自新華網）

中國主流手機品牌中，華為、榮耀、OPPO、vivo、努比亞、星際魅族等多家中國國產手機品牌均已經官宣接入DeepSeek-R1大模型。此外，目前已有逾20家車企宣布接入DeepSeek大模型，覆蓋智慧座艙、語音交互、車控系統優化、AI營運等領域。

不過值得注意的是，面對DeepSeek來勢洶洶，包括小米、電動車商「蔚小理」（蔚來、小鵬、理想汽車）、特斯拉在內，部分企業仍選擇自研大模型。

科創板日報報導，手機廠商之外，近期共有近20家汽車廠商也積極跟進DeepSeek大模型，包括比亞迪、吉利、極氪、上汽智己、寶駿、長城、廣汽集團、一汽奔騰、零跑汽車、北汽、長安、smart、東風嵐圖等。其中多數車企希望將DeepSeek應用於智慧座艙，優化智慧座艙的語音交互，快速調用車載功能，還可基於車內外場景主動分析用戶潛在需求，提供個性化推薦與主動服務，如調節車內溫度、播放音樂、導航、主動調整座椅位置等。

此外，汽車智慧駕駛上游陸續也有企業宣布支持DeepSeeK大模型，晶片企業包括華為昇騰、愛芯元智、地平線、芯擎科技、輝達等；智駕方案提供商包括當虹科技、東軟集團、億咖通、商湯科技等。

值得注意的是小米、「蔚小理」還沒有加入「擁抱」DeepSeek的大軍。以小米為例，實際上一直在嘗試做自研大模型。此外，小米集團董事長雷軍表示，小米創業的15年來，一直聚焦在手機、汽車、智慧家居、智慧製造這些領域，並且下決心把AI技術落到各個終端產品上。

除了傳出開出人民幣千萬年薪招聘DeepSeek開發者羅福莉，小米還被傳鉅資打造GPU萬卡集群，增加資料中心的算力規模，為未來可能需要的訓練任務和推理任務夯實算力基礎。因此在2023年4月小米組建AI實驗室大模型團隊之時，就已擁有6500張GPU。

Canalys研究分析師鍾曉磊分析，中國手機廠商雖然都有自研大模型，但從目前行業發展階段來看，自研模型更多是保底的作用。模型能力很難一直保持領先，需要靈活尋找領先的第三方合作夥伴。「接入deepseek目前來看對整體競爭格局影響不大，但長期來看，擁有AI生態優勢的廠商，更加容易維持用戶黏性。」

主打智慧化技術「蔚小理」，目前也未公開宣布接入DeepSeek大模型。小鵬汽車董事長何小鵬表示，DeepSeek大模型給全球科技圈帶來震撼，在數位世界表現令人印象深刻，但在物理世界的應用仍面臨挑戰。因此小鵬汽車目前更傾向於通過自研技術提升智慧化體驗。

特斯拉執行長馬斯克旗下AI新創xAI，也推出最新大模型Grok 3。xAI工程師稱，Grok-3和Grok-3 mini在多方面性能上都超過或媲美Gemini、DeepSeek和ChatGPT等對手。

有汽車分析師表示，車企新勢力更注重透過「全棧自研」來掌握主動權，構建差異化優勢，尤其是「蔚小理」3家企業都在智慧駕駛上加速自研晶片，試圖透過自主技術減輕對輝達的依賴。「DeepSeek可以用作研發輔助，但核心技術層面上，應該不會『外包』出去。」

DeepSeek 小米 AI

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