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北京中軸線添亮點 560歲先農壇慶成宮首次開放

中國新聞組／綜合報導
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560餘歲的北京先農壇慶成宮，日前向公眾敞開大門。(圖／本報北京傳真)
560餘歲的北京先農壇慶成宮，日前向公眾敞開大門。(圖／本報北京傳真)

北京中軸線上，一顆明珠重煥光彩。日前，560餘歲的先農壇慶成宮首次向公眾敞開大門。「致中育和嘉禮慶成—先農壇慶成宮數字常設展」等3場展覽同時揭幕，邀觀眾穿越時空，領略這座明清皇家殿宇的前世今生。

慶成宮建築群坐落在先農壇外壇東側，原名「齋宮」，是明清帝王祭祀先農前齋戒的場所。清乾隆20年（1755年），改建形成現有格局，更名為「慶成宮」，成為皇帝祭享先農、親耕耤田禮成慶賀的場所。

沿著禦路穿過外宮門，慶成宮建築群的布局豁然開朗：內宮門、正殿、後殿自南向北坐落，兩殿中間院落的東西兩側分別建有配殿，紅牆碧瓦、和璽彩畫，熠熠生輝。北京古代建築博物館館長薛儉介紹，慶成宮是先農壇內營造等級最高的皇家建築群，正殿、後殿均為重簷廡殿頂，覆蓋綠色琉璃瓦，梁枋採用金龍和璽彩畫，殿內裝飾採用團龍圖案天花，盡顯明代皇家建築的氣派。

抬眼望去，屋頂綠色的琉璃瓦已斑駁褪色，「只要沒有安全隱患，我們就不會動這些瓦片，讓它們保持原貌。」薛儉說，此次修繕遵從「最小干預」原則，很多細節是特意保留的。比如，殿內天花彩畫保存較為完好，修繕時僅補配了極少數完全脫落的彩畫；扶脊木僅剔除了糟朽部分，再補配加固，最大限度保留古建的歷史資訊。

在慶成宮正殿陳列的「致中育和嘉禮慶成—先農壇慶成宮數位常設展」，通過數位復原場景定格歷史。展廳裡還打造了一個「數字中軸·時空艙」，展示北京中軸線古今交融的壯美畫卷。「北京中軸線申遺保護工作成果展」和「慶成宮歷史文化展」分別在慶成宮一進院、西跨院展出，帶領觀眾回顧申遺保護工作歷程，品讀慶成宮的建築特色和歷史變遷。

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