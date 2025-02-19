哪咤2帶火「裂空爪」 杭州美甲店同款穿戴甲掀搶購潮

哪吒2裡的龍王敖閏。(取材自豆瓣)

電影「哪吒2」票票房神話還在繼續，意外也帶火了劇中角色敖閏的「裂空爪」；近日在杭州許多美甲店都忙著製作「裂空爪」同款穿戴甲，在網路上掀起許多關注，承接起這波流量。

潮新聞報導，杭州錢江新城的「繪梨」美甲店最近做出一款「裂空爪」同款穿戴甲，老闆表示，已經在社交平台上接到不少諮詢。」店員還說，幾個美甲師一起上陣，大家花了一整天製作，才「手搓」出了第一套「裂空爪」同款穿戴甲樣板，「我們在社交平台上一發布這款美甲，馬上吸引到不少顧客關注。」店員還說，「很多人都在下面詢問哪裡可以做這套美甲。」

店員介紹，與一般常規款不同，這款「裂空爪」穿戴甲採用了「龍甲」造型，用超夢幻藍紫色暈染，還自帶夜光效果，夜晚出門的時候，能讓指尖閃閃發光，「很多人會顧慮日常生活中不太方便，但coser中喜歡這套『裂空爪』的不少。」

蕭山盈豐街道一家個人美甲工作室上新了「裂空爪」美甲，店主表示，其實這種異形甲的價格比常規美甲高很多，但依舊擋不住顧客想要做這種美甲的熱情，「最近一天能接四五單。」