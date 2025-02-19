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湖北景區推「機器腿」遊客：爬山像飄起來 網：萬一沒電…

中國新聞組／綜合報導
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遊客穿著機械腿爬山。(取材自紅星新聞／受訪者供圖）
遊客穿著機械腿爬山。(取材自紅星新聞／受訪者供圖）

近日，湖北恩施大峽谷景區亮相的一款外骨骼「機器腿」引發網路關注，部分試用過「機器腿」的遊客表示，穿上後爬山像「飄起來一樣」；有網友大讚「喜歡爬山的人有福了」，也有網友擔心「一旦沒電了，那可真嗨皮…」，更有網友質疑它的安全性。

紅星新聞報導，「歷年來，遊客對大峽谷這類山岳型景區的體驗感都是比較『費腿』，綜合遊客、特別是很多老年遊客的反饋意見，我們引進了這款產品。」恩施大峽谷景區運營單位湖北省鄂旅投旅遊發展股分有限公司（以下稱「鄂旅股分」）工作人員表示，景區的「機器腿」日前開始投放試運營，近日引發預料之外的關注度。

鄂旅股分工作人員介紹，「機器腿」自重僅1.8公斤，可以連續使用行走三到五個小時。一次充電，兩顆電池續航可行走約14公里。後續在景區的正式運營收費會控制在每小時30元-40元，也會考慮設置長陡坡和長階梯路段的9.9元嘗鮮體驗。目前景區仍在進一步優化「機器腿」在景區內的點位設置與收費方案。

今年春節期間，「泰山登山助力機器人」的話題也曾引發關注。據報導，泰山景區投放的登山助力機器人由深圳市某公司研發推出，該公司工作人員表示，湖北恩施大峽谷景區投放的外骨骼「機器腿」，同樣由他們公司研發推出。

至於有網友擔心的產品安全性問題，該公司工作人員表示，「這個產品屬於人體跟隨裝備，人動它才動，人不動它不動，除非是使用者自身出現了人體翻滾動作，否則它不會對人的行動造成主動的干擾。就設備自身的安全角度來說，它有機械限位和電子限位的多重保障。

該工作人員還表示，景區採購使用的是運營版本，之後會在電商平台面向個人用戶售賣民用版本。

機器腿重1.8公斤。（取材自濟南時報）
機器腿重1.8公斤。（取材自濟南時報）

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