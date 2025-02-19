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中國奢侈品市場降溫 電商YNAP關閉在華所有平台

中國新聞組／北京19日電
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Net-A-Porter於2013年起進入中國市場。(取材自界面新聞)
Net-A-Porter於2013年起進入中國市場。(取材自界面新聞)

中國奢侈品市場出現明顯降溫趨勢，奢侈品電商平台Yoox Net-a-Porter（YNAP）16日宣布，將於3月20日正式關閉其在中國的所有線上平台，4月22日終止售後服務，正式退出中國。美媒援引數據指出，2023年中國奢侈品市場規模萎縮，尤其是以中國市場為主的奢侈品集團LVMH和開雲集團，銷售額分別出現了兩位數的下滑。

每日經濟新聞報導，YNAP系由Net-A-Porter和Yoox合併而成，一度是全球最大的奢侈品電商平台，2017年YNAP的營收業績一度達到21億歐元。

Net-A-Porter創立於2000年，2010年被瑞士歷峰集團收購，2013年進入中國市場。2018年，歷峰與阿里巴巴成立合資公司風茂貿易，負責YNAP在中國的運營。

然而，面對中國奢侈品電商市場的激烈競爭和複雜的消費趨勢，YNAP近年來的表現並不理想。2024年6月，風茂貿易CEO吳雅婷宣布公司即將解散，2025年春夏系列起停止向品牌下單。

不僅中國市場受挫，YNAP整體盈利性亦不佳。根據財報，歷峰集團披露YNAP在2024財年中的銷售業績下跌14%，三季度銷售額同比下降15%，被列為「非持續經營業務」，其資產和負債分別被歸類為「持有待售的處置組資產」和「持有待售的處置組負債」。歷峰希望2024年底能完成出售，計畫將YNAP100% 股權轉讓給德國奢侈品電商Mytheresa，並預計減記約13億歐元的資產損失。

報導指出，YNAP在中國市場的困境並非個例。當下，奢侈品電商行業整體面臨挑戰，包括發發奇、寺庫等平台的退市或破產。與此同時，頭部奢侈品牌如路易威登、香奈兒等紛紛加碼自有電商渠道，進一步擠壓了第三方平台的生存空間。

美國華爾街日報援引諮詢公司貝恩(Bain)數據報導稱，2023年中國奢侈品市場規模同比萎縮約五分之一，以中國市場為主的LVMH和開雲集團更是下降明顯。

中國經濟低迷、政治氛圍趨於節儉以及部分消費者對高價奢侈品的厭倦，影響了奢侈品行業的增長。有行業分析師指出，價格上漲也讓一些消費者望而卻步。數據顯示，在過去三年中，中國高端奢侈品手袋的平均售價上漲了超過32%。

奢侈品電商平台Yoox Net-a-Porter的關店公告。(取材自每日經濟新聞...
奢侈品電商平台Yoox Net-a-Porter的關店公告。(取材自每日經濟新聞)

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