餃子導演帳號賣了6萬元？ 抖音已查處400假號吸粉帶貨

「哪吒2」票房達到人民幣123.2億元，超過美國動畫電影「腦筋急轉彎2」，登頂全球動畫電影票房榜。(新華社)

截至目前，「哪吒之魔童鬧海」全球票房超120億人民幣，不少投機分子疑似假冒餃子 （楊宇）導演的帳號「吸粉帶貨」，抖音 稱目前已查處400個高仿號；近日多名網友在社交平台上發布視頻，表示有網友冒用餃子的名字，註冊某短視頻帳號，短短幾天便漲粉10多萬，後來還將該帳號以6萬元人民幣(約8200美元)的價格售出。

據九派新聞報導，在影音平台有數十個「餃子導演」，發布「餃子導演正式入駐某某平台」「楊宇小號，感謝支援」之類的資訊，不少誤以為真的網友，在相關帳號下留言，對電影提意見、詢問影片細節，呼籲影迷們助力，將帳號粉絲量推到1000萬。不少帳號掛有商品連結，商品大多為日用百貨、圖書、衣服之類。某短視頻平台上，另一個標注「餃子導演」的帳號，目前有41.2萬粉絲，累計已獲得264萬點讚。

上游新聞報導，網友發出的截圖顯示，一個某短視頻平台的帳號取名為「餃子導演」，頭像是餃子本人，但IP為新加坡 。該帳號粉絲很快突破13萬，獲得超61萬次點讚，很多網友誤以為該帳號的持有者就是餃子本人。

幾天後，該帳號改名，變成了一串數字。評論區有網友透露：「這家夥冒充餃子一天漲粉13萬，當晚就把帳號賣了，賣了6萬（元）。」該帳號的疑似新主人6日發帖表示，她當初之所以花6萬元購買，原因就是該帳號已經有了10多萬粉絲，沒想到買到手後，遭到很多網友的語言攻擊甚至網暴。

買家曾找到賣家質問：「你是不是冒充別人了，我以後怎麼帶貨。」但賣家回覆表示：「我按照你說的辦了，帳號確實漲到了10萬粉，剩下的事情和我沒有什麼關係了。」

對於有人冒充導演餃子「起號」一事，抖音安全中心相關負責人表示，經核實大量相關帳號都是仿冒的，根據平台規則已實行重置清空帳號資料、限制用戶修改資料、限制投稿權限等措施。2月7日至今，平台已累計查處400多個仿冒「哪吒」電影導演餃子（楊宇）的帳號，對新增仿冒行為仍在持續調查及攔截中。

而律師則表示，冒充者若使用與知名人物相同或相似的名稱、頭像等，可能構成對姓名權和肖像權的侵犯。