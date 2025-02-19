新中國速度…復興號時速450公里 全球最快高鐵成功下線

在國家鐵道試驗中心，工程師們正在為CR450動車組樣車做體重管理。(取材自央視)

歷經7年的技術攻關和自主創新，中國新一代「復興號」CR450動車組今年將迎來整車試驗驗證和試用考核，以期時速高達450公里的「最快高鐵」，跑出中國速度，早日投入商業運營創造條件。

央視新聞報導，就在不久前，CR450動車組完成樣車設計並成功下線，其試驗時速450公里，運營時速可以達到400公里，是目前全球最快的高鐵列車。

在國家鐵道試驗中心，工程師們正在為CR450動車組樣車做「體重管理」。鋼軌上布設好了傳感器，每節車廂兩側8個車輪的受力重量正實時傳入計算機。 為提高50公里時速，更要在既有線路上跑起來，CR450動車組在盡量「瘦身」的同時，「體格」必須更強壯。

中國鐵道科學研究院機輛所副研究員陳璨表示，「重量減輕了，在減輕的時候還要保證它的強度不會降低，甚至還要提高一些，因為它速度更高了。就跟人一樣，你要瘦、又要足夠壯；一個是結構變化，一個是材料的變化。」

從車底角度打量這列新車，除拓撲優化技術的應用，車體還採用碳纖維覆合材料、鎂合金等新型材料，這種全包覆的結構設計也首次把整個轉向架區域包覆起來。

同樣是第一次，CR450動車組用永磁牽引電機替代異步牽引電機；而針對各種極端工況，僅僅圍繞一個電機，研發團隊就設計40多種複雜場景，做了幾百次的模擬試驗。

中車四方技術中心高速動車組總體高級主任設計師聶穎指出，復興號在進步的同時，其他的競爭對手也在進步。想保持這個世界領先，不斷探索、來更新技術，用創新驅動，引領行業的發展。

環線邊，鐵道科學研究院機輛所副研究員田朋溢和團隊在監測列車啟動時的車外噪聲，速度的提升和輕量化設計曾給噪聲控制帶來很大挑戰，現在，大家最終確定的分車、分區、分頻降噪的成果正一步步獲得驗證。

田朋溢說，透過測試的結果，這個指標還是很優異的，「多少我現在還不能透露，但是確實是很好，我特別期待將來能坐到這個車上去」。

公開資料顯示，復興號是中國自主研發、具有完全知識產權的新一代高速列車，2016年8月首次載客運行，2019年12月首度實現時速350公里自動駕駛功能。而全球最快高鐵列車CR450動車組樣車在2024年12月29日發布。