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重慶大學生質疑時薪8元太低 被店長諷「邊角料」奶茶店慘了

中國新聞組／綜合報導
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該涉事門店已暫停營業。（取材自百姓關注）
該涉事門店已暫停營業。（取材自百姓關注）

重慶一名大學生近日在尋找兼職工作時，詢問奶茶店待遇時，得到「時薪8元人民幣」(約1美元)的回覆，他表達驚訝之意卻被店員嘲諷是「邊角料」，即意他是被挑選剩的物料。大學生在網上公開對話，不少網民氣憤批評「8元不合理」，更有網民替學生出氣，投訴該奶茶店，還挖出奶茶店過去涉及過期原料的事件批評，目前涉事門店目前已暫停營業。

綜合媒體報導，涉事門店位於重慶永川區，大學生「銘」在溝通中詢問薪資待遇時，對方表示兼職每小時8元（人民幣，下同），工資比較低；「銘」表示驚訝後被其懟「搞清楚你的位置吧，邊角料」。

「銘」發文表示：「就算是一個公司老闆也不可能對員工這麼說，她憑什麼看不起大學生，最起碼的尊重都沒有。」

「銘」把經歷發到網上，網友們也看不下去老闆瞧不起人的態度。眾所皆知奶茶店工作不輕鬆，一天到晚都要站著，然後各種的活都要幹。有的時候店裡生意好，那是一刻都停不下來。網友質疑辛苦兼職幹一天賺80塊錢，怕是真的連吃飯錢都不夠，把店給網暴了。

該店的工作人員稱，目前已與當事大學生協商，涉事門店已暫停營業。總部表示對此事高度重視，正在進一步處理中。

大學生求職卻被說是邊角料。(視頻截圖)
大學生求職卻被說是邊角料。(視頻截圖)

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