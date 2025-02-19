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臉書直播影片快備份 2月19日起只保留30天

躺1天啥都不幹都有錢 抖音網紅炫耀日賺30萬 打工人…

中國新聞組／綜合報導
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抖音主播顧茜茜公開自己的帶貨收入。(取材自抖音)
抖音主播顧茜茜公開自己的帶貨收入。(取材自抖音)

中國坐擁487萬粉絲的短影音平台博主顧茜茜為了氣「黑粉」，近日在直播時說自己「躺了一天什麼也沒幹，就賺了30萬(人民幣)」，此話令打工人羨慕，也引來不少網友批評。對此，顧茜茜更放豪語「你對我的罵聲愈大，我賺得愈多」。但在事件過後，她還是認真解釋，普通打工族不能和帶貨主播比收入。

綜合媒體報導，顧茜茜近日在直播中表示：「今天我在床上躺了一天什麼也沒幹，我抖音櫥窗成交金額116萬(人民幣下同)，佣金預估30.32萬。」她對黑粉直言：「你愈見不得我過得好，你對我的罵聲愈大，我賺得愈多，不是月入幾十萬，是日入，一天，聽懂？」

據介紹，顧茜茜在抖音平台粉絲近500萬，目前1至20秒的影片報價4萬3600元，21至60秒影片報價5萬1200元，60秒以上影片報價5萬7600元。

事件引發熱議，網友意見兩極，有人表示直播帶貨並沒有錯：「只要真材實料直播帶貨對消費者來說也是多了個選擇渠道」、「直播帶貨最起碼給了很多普通人賺錢甚至賺大錢的機會。在就業率低迷的今天，對於社會穩定性有重要意義」。

也有人指直播帶貨是賺錢的機會集中到少數頭部主播處：「問題是現在直播帶貨的虛假宣傳，誇大宣傳，以次充好，假貨泛濫，簡直跟詐騙差不多」、「財富快速向少數人聚集，大量實體倒閉，人找不到工作」。

顧茜茜17日稱，自己一沒偷，二沒搶，三沒圈的，掙的錢都是辛苦錢。對於為何會說「啥也不幹」，顧茜茜表示，說這話是為了氣黑粉，是氣話 。

紅星新聞報導，顧茜茜在一次直播中說，「網友不能拿普通打工族和帶貨主播比，應該拿帶貨主播跟帶貨主播比，我在帶貨主播裡算掙得少的。」

有粉絲擔心顧茜茜被封號，她坦言因為「輿論多」而煩惱， 但不會被封號。

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