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強迫大象「滑土坡」？ 網批虐待 廣東度假區回應了

中國新聞組／北京18日電
清遠長隆度假區大象滑泥波，引發爭議。（取材自小紅書）
清遠長隆度假區大象滑泥波，引發爭議。（取材自小紅書）

廣東清遠長隆度假區飼養的大象，最近被遊客目睹在泥土坡上「溜滑梯」，許多目擊者在社群上表示，大象看起來很不願意，但仍被工作人員趕下坡，擔心這樣的動作會讓大象受傷。對此，度假區園方回應稱會積極改進。

上游新聞報導，根據遊客上傳的影片，清遠長隆度假區內有三頭大象走到一面黃土坡前，走在最前面的體型稍小的一頭大象兩條前腿撐地，後腳滑跪，從土坡上滑了下來。而後面體型略大的兩頭大象則一直在土坡前猶豫徘徊，不敢下滑，但其他出入口都被工作人員擋住。

影片引發網友議論，許多網友擔心這是在逼動物表演，「成年大象體重達數噸，一天進行多次這樣的表演對牠們來說是非常危險的，一旦腿部受傷，可能會威脅到牠們的生命」、「如果是動物自發行為我ok，但是強迫就是不行」。

大象「滑滑梯」引發網友批評。（取材自上游新聞）
大象「滑滑梯」引發網友批評。（取材自上游新聞）

不過也有網友指出，園區設置滑坡也可能是為了「豐容」。「豐容」是一種動物園術語，指在圈養條件下，豐富野生動物生活情趣，滿足動物生理心理需求，促進動物展示更多自然行為而採取的一系列措施的總稱。

網友「夏天XX」稱，已向清遠市便民熱線通報此事，清遠市林業局清城分局回覆稱，「已將相關情況向上級林業主管部門反饋。將加大對清遠長隆的監管力度，繼續做好野生動物的監管工作」。

長隆旅遊度假區客服人員則澄清，清遠長隆森林王國沒有動物表演，「大象滑泥坡不是動物表演，只是動物的行為展示」，並進一步解釋，網友拍攝的那面土坡是大象活動的必經之路，「可能大象的身體比較大，下坡的時候，就是一種滑下去的狀態」。但該工作人員也坦承，「很多遊客看著很心疼，滑泥坡可能對大象也是一種危害。我們在積極處理這個事情」。

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