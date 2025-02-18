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史玉柱傷心地…爛尾28年的珠海巨人大廈終於要動工

中國新聞組／北京18日電
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爛尾28年的巨人大廈。（取材自每日經濟新聞）
爛尾28年的巨人大廈。（取材自每日經濟新聞）

近日，珠海市公布「巨人大廈改造提升及公共停車場項目」等四個重點城市更新項目備案信息，總投資55.48億元（人民幣，下同，約7.6億美元），均由正方集團實施。巨人大廈爛尾28年，更是巨人集團創辦人史玉柱的傷心地，如今改造終於有了新進展。

巨人集團創辦人史玉柱。（取材自互動百科）
巨人集團創辦人史玉柱。（取材自互動百科）

綜合每日經濟新聞、鈦媒體報導，巨人大廈是珠海知名建築，於1992年規畫，1997年停工，至今已爛尾28年。2021年，由珠海正方盛世投資有限公司（下稱正方盛世）拍下該項目。此次公示顯示，巨人大廈改造總投資16.67億元，項目將於今年10月開工，預計2029年12月完工。

據了解，近兩年珠海已盤活多個爛尾項目，包括中城建大廈（原珠海1088）、恒天國際大廈等，其中不少項目都是因為原開發商資金鏈斷裂而淪為爛尾樓

1992年，史玉柱在珠海創立巨人集團，憑藉漢卡和保健品「腦白金」迅速崛起，意氣風發的他計畫建造18層的集團總部──巨人大廈，後來，項目不斷加碼至78層，預算也從2億元飆升至12億元。預算飆增讓巨人集團資金極度緊張，最終大廈爛尾、巨人集團破產，史玉柱也背上鉅額債務。

1997年，巨人大廈停工，僅完成地下三層和地上兩層的巨人大廈淪為珠海市中心的「傷疤」，判決裁定將項目權益分散給19個債權人，複雜的產權關係與高額的土地出讓金欠款，讓其成為燙手山芋，一直到2019年才出現轉機。

珠海市香洲區成立爛尾樓整治專項小組，區屬國企珠海正方集團牽頭介入。面對19家權益人分散、土地權屬未過戶等難題，正方集團耗時一年半完成權益梳理，聯合賽納置業（持股24%）和史玉柱關聯企業士安公司（持股25%），合資成立正方盛世，並於2021年以4.02億元拍下項目。

但巨人大廈目前土地使用權僅剩18年，且60%面積需自持，營運壓力巨大。正方盛世面臨嚴峻挑戰，計畫將其改造為綜合體，新增1537個公共停車位，並整合物業租賃、充電樁等多元收益。

投資 預算 爛尾樓

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