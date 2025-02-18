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哪吒2熱潮…杭州石雕大師 3天打造出「石磯娘娘」

中國新聞組／北京18日電
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「哪吒2」裡的石磯娘娘。（取材自微博）
「哪吒2」裡的石磯娘娘。（取材自微博）

這個春節檔最強勁的電影，莫過於「哪吒·魔童鬧海」（哪吒2）。除主角哪吒，電影中許多配角也讓觀眾印象深刻，尤其是個性鮮明的「石磯娘娘」。此前，有不少網友以「石磯娘娘」為原型進行二創，打造了湯圓版、饅頭版、玻璃版、毛線版、毛氈版等等。

潮新聞報導，浙江省級非遺代表性項目鐘山石雕領軍人物周慧洪用了11塊青石製作石雕版的石磯娘娘，話題還一度衝上部分平台熱搜榜。

家就在杭州桐廬鐘山鄉，周慧洪從事石雕行業已有30多年，不僅是浙江省玉石雕刻藝術大師，還是第五屆「杭州工匠」。

2019年第一部哪吒電影上映時，周慧洪就被吸引了。當時，他花了20多天打造了石雕版的哪吒。

「雖然哪吒乍一看是個壞小孩，但是他身上的精神其實很難得。」電影中一句「我命由我不由天」，說進了周慧洪的心裡。

據報導，桐廬鐘山鄉石雕歷史悠久，周慧洪爺爺和爸爸也都從事這一行。受此影響，他自小就對石雕充滿興趣，初中畢業後就想拜師。

「我個子不高，很多石雕師傅覺得我做不了這行。」因為做石雕不僅需要經常搬動石材，還需要爬上爬下雕刻，身體條件成了第一道難關。

周慧洪打造的哪吒。（取材自潮新聞／受訪者供圖）
周慧洪打造的哪吒。（取材自潮新聞／受訪者供圖）

周慧洪沒放棄，認準村裡一位石雕師傅，堅持登門拜訪求學。一次不行就兩次，兩次不行就三次，第四次上門的時候，師傅終於鬆口接納了他。

「哪吒2」上映，周慧洪自然又去看了。「我看電影的時候，就想著再做幾個人物。」最終，他決定先打造石磯娘娘。

「首先要選合適的材料。」鐘山鄉石材非常豐富，芝麻青、青石、花崗石等石料一應俱全。周慧洪最終選擇青石，「青石硬度小、韌性好、顏色均勻、紋理清晰，更適合打造小件工藝品。」

周慧洪用青石打造的石磯娘娘。（取材自潮新聞／受訪者供圖）
周慧洪用青石打造的石磯娘娘。（取材自潮新聞／受訪者供圖）

前後花了三天，「真石磯娘娘」終於誕生。

「非常感謝大家的喜歡，我也希望借助這樣的契機，讓石雕這門傳統技藝被更多人看見。」堅守石雕領域30多年，周慧洪最關心的正是這門手藝的傳承。

為此，他不僅堅持免費舉辦中小學生石雕培訓、講座，還出資建設了集參觀、展覽、創作、體驗於一體的鐘山石雕工坊。

「只有把傳統技藝與現代審美結合起來，才能吸引更多年輕人的目光。」周慧洪說，就像「哪吒2」把中國的神話故事寫出時代新意一樣，他期待著，石雕匠人們能發揮所長，創作出更多好作品，讓石雕煥發新活力。

周慧洪。（取材自潮新聞／受訪者供圖）
周慧洪。（取材自潮新聞／受訪者供圖）

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