雷軍曾祭千萬高薪挖角 「AI天才少女」被曝新崗位上班

羅福莉。（取材自羅福莉微信公眾號）

從事人工智能 研究，被小米 創辦人雷軍開出「千萬年薪」挖角……今年春節 前，來自四川宜賓的「AI天才少女」羅福莉引發關注。據了解，羅福莉已到新崗位上班。

紅星新聞報導，羅福莉高中就讀於宜賓市第一中學校「清北班」，其高中班主任李波曾表示，當年羅福莉的努力和專注是出了名的，「她特別刻苦，目標明確。」2013年，羅福莉考上北京師範大學，後保研北大。

據報導，羅福莉身上有著不少標籤：保研北大、在頂會頂刊發文章、畢業進入阿里達摩院、轉行跳槽知名私募公司、在DeepSeek從事人工智能研究、在知乎「一夜暴紅」……她也因此被網友稱為「AI才女」。今年春節前，雷軍在直播時說，希望用千萬年薪挖角羅福莉，請她到小米帶領團隊從事AI大模型研究。此前，紅星新聞記者曾通過其高中班主任向她求證是否入職小米，當時她表示還在考慮要不要加入小米。

報導稱，羅福莉在宜賓的一名親屬16日表示，羅福莉已到新崗位上班。「她老公在春節期間忙著開發一個新產品，所以他們春節都沒回家。」該親屬還稱，羅福莉老公的研究方向與她是同一個領域，只是細分項目不一樣。李波也表示，這段時間都聯繫不上羅福莉，並由此推測她最近「應該挺忙的」。

一名熟悉羅福莉家庭情況的宜賓羅氏宗親研究會人士表示，羅福莉出生在宜賓市某村一個普通家庭，父親是電工、母親是教師，妹妹現在是醫生。「幾年前，羅福莉的叔叔說她在做人工智能底層設計，我當時不敢相信我們宜賓羅氏有如此高精尖領域的科技人才，但我在北大校友通訊錄裡找到了羅福莉的名字，後來在北大官方網站見識到這位學霸，她的確是羅氏家族的驕傲。」

據了解，羅福莉出生、成長的村子有著濃郁的讀書氛圍，在她小時候，從宜賓市某機關退休的羅鵬遠老人在村裡開辦了農村書屋，免費提供書籍和輔導，直到老人2020年去世。