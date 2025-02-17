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「哪吒2」贏了「獅子王」 首部進入全球票房榜前十中國電影

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「哪吒之魔童鬧海」票房還在不斷攀升。(取材自微博)
「哪吒之魔童鬧海」票房還在不斷攀升。(取材自微博)

據燈塔專業版數據，截至北京時間17日，中國電影「哪吒之魔童鬧海」（簡稱「哪吒2」）總票房破120.57億元人民幣（16.62億美元），超越「獅子王」（The Lion King)的120.51億人民幣(16.61億)，進入全球票房前十位。

「哪吒2」也是首部進入全球票房榜前十的中國電影。

目前影史最高票房前十名依序為：

1.「阿凡達」(Avatar)／29.23億美元

2.「復仇者聯盟：終局之戰」(Avengers: Endgame)／27.99美元

3.「阿凡達：水之道」(Avatar: The Way of Water)／23.20億美元

4.「鐵達尼號」(Titanic)／22.64億美元

5.「STAR WARS：原力覺醒」(Star Wars: Episode VII - The Force Awakens)／20.71億美元

6.「復仇者聯盟：無限之戰」(Avengers: Infinity War)／20.52億美元

7.「蜘蛛人：無家日」(Spider-Man: No Way Home)／19.52億美元

8.「腦筋急轉彎2」(Inside Out 2)／16.98億美元

9.「哪吒之魔童鬧海」／16.62億美元

10.「獅子王」／16.61億美元

從「魔童」到票房神話，哪吒憑啥這麼火？在中國傳媒大學動畫與數字藝術學院教授范敏看來，「哪吒2」在延續前作「我命由我不由天」內核的同時，又有自我認同、價值實現、親情友情等多元化的主題表達。「不論是大主題還是小主題的探討，都緊扣當下社會熱點。」

范敏續說，片中角色塑造同樣豐富立體。例如，申公豹因親人申小豹到訪，內心溫情的一面被喚醒；誤以為龍族屠殺陳塘關的哪吒雖然滿腔憤怒，也要先拯救舊友敖丙；各類小妖的形象也都生動鮮活。這使得片中人物故事得以與觀眾形成情感共振。

「哪吒2」中角色數量是第一部的3倍，且新老角色均進行全面「翻新」：建模更精致，皮膚質感更真實。此外，影片特效鏡頭近2000個，主創團隊達4000餘人。片中有一場陳塘關大戰的打戲，時長約1分鐘，分鏡畫了半年之久。

「我們做動畫的心態是寧缺毋濫。」導演餃子說，「觀眾給了我們做第二部的機會。隨隨便便端上桌，不符合我們的追求。我們相信，觀眾不會拒絕有誠意的作品。」

復仇者聯盟 餃子 蜘蛛人

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