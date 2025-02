「哪吒2」贏了「獅子王」 首部進入全球票房榜前十中國電影

「哪吒之魔童鬧海」票房還在不斷攀升。(取材自微博)

據燈塔專業版數據,截至北京時間17日,中國電影「哪吒之魔童鬧海」(簡稱「哪吒2」)總票房破120.57億元人民幣(16.62億美元),超越「獅子王」(The Lion King)的120.51億人民幣(16.61億),進入全球票房前十位。

「哪吒2」也是首部進入全球票房榜前十的中國電影。

目前影史最高票房前十名依序為:

1.「阿凡達」(Avatar)/29.23億美元

2.「復仇者聯盟 :終局之戰」(Avengers: Endgame)/27.99美元

3.「阿凡達:水之道」(Avatar: The Way of Water)/23.20億美元

4.「鐵達尼號」(Titanic)/22.64億美元

5.「STAR WARS:原力覺醒」(Star Wars: Episode VII - The Force Awakens)/20.71億美元

6.「復仇者聯盟:無限之戰」(Avengers: Infinity War)/20.52億美元

7.「蜘蛛人 :無家日」(Spider-Man: No Way Home)/19.52億美元

8.「腦筋急轉彎2」(Inside Out 2)/16.98億美元

9.「哪吒之魔童鬧海」/16.62億美元

10.「獅子王」/16.61億美元

從「魔童」到票房神話,哪吒憑啥這麼火?在中國傳媒大學動畫與數字藝術學院教授范敏看來,「哪吒2」在延續前作「我命由我不由天」內核的同時,又有自我認同、價值實現、親情友情等多元化的主題表達。「不論是大主題還是小主題的探討,都緊扣當下社會熱點。」

范敏續說,片中角色塑造同樣豐富立體。例如,申公豹因親人申小豹到訪,內心溫情的一面被喚醒;誤以為龍族屠殺陳塘關的哪吒雖然滿腔憤怒,也要先拯救舊友敖丙;各類小妖的形象也都生動鮮活。這使得片中人物故事得以與觀眾形成情感共振。

「哪吒2」中角色數量是第一部的3倍,且新老角色均進行全面「翻新」:建模更精致,皮膚質感更真實。此外,影片特效鏡頭近2000個,主創團隊達4000餘人。片中有一場陳塘關大戰的打戲,時長約1分鐘,分鏡畫了半年之久。

「我們做動畫的心態是寧缺毋濫。」導演餃子 說,「觀眾給了我們做第二部的機會。隨隨便便端上桌,不符合我們的追求。我們相信,觀眾不會拒絕有誠意的作品。」