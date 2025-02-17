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浙婦生出「帶殼」雙胞胎 網友驚：現實版哪吒降臨了

中國新聞組／北京17日電
浙江產婦生出「帶殼」雙胞胎，被指為現實版「哪吒」；示意圖。（取材自台州晚報）
浙江產婦生出「帶殼」雙胞胎，被指為現實版「哪吒」；示意圖。（取材自台州晚報）

「哪吒2」持續受追捧，神話裡描寫，哪吒出生時是個帶殼的「肉球」，沒想到近日在浙江省台州恩澤醫院，現實版雙胞胎「哪吒」降生了。

台州晚報報導，近日在台州恩澤醫院，產科醫師透過剖腹手術取出了「肉球雙胞胎」。據介紹，因產婦有早產的可能，醫師經充分考慮，決定施行保留胎膜囊的手術方式，為寶寶們套上一層「保護衣」。

據了解，產婦陳女士（化名）懷有雙胎寶寶，孕16周時曾因宮頸機能不全住院保胎，行經陰道宮頸環紮術，孕36+3周因下腹痛考慮先兆早產再次住院。然而，未足月的早產兒器官發育不成熟，神經系統發育不完善，比足月兒脆弱很多，產科副主任王丹經過充分考慮，決定為寶寶們套上一層「保護衣」，施行保留胎膜囊的手術方式。

保留胎膜囊的剖宮產手術是在胎膜囊未破的情況下，完整地將胎兒及其附屬物一併娩出。但由於胎膜菲薄，在剖宮產過程中，要完整保留胎膜娩出胎兒，有較大難度，娩出的過程中極易破裂，手術易失敗，對手術醫師的臨床經驗和手術操作要求更高。

王丹手持手術刀，在子宮下段肌層切開一個精準的切口，輕輕分離子宮切口周圍的胎膜囊。

隨着手術順利推進，兩個被完整胎膜包裹的「肉球寶寶」緩緩娩出。此後，醫生再輕輕打開胎膜，清理呼吸道羊水，雙胞胎便成功降生。

王丹

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