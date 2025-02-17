四川影院挺哪吒2 將「美國隊長」打入冷宮 有人挺有人批

四川廣元一影城的電子顯示屏上滾動播放顯示：支持「哪吒之魔童鬧海」，暫不考慮排片「美國隊長4」。（取材自九派新聞）

國產動畫片「哪吒之魔童鬧海」（哪吒2）全球票房破118億（人民幣，下同），居全球影史票房榜第11位。同檔期的漫威大片「美國隊長4」（美隊4）卻在中國「落難」，不僅首日票房不及「哪吒2」單日零頭，還有影院稱「支持國漫」暫不排片「美隊4」。對此，有人認為不該政治化、盲目愛國。業者回應稱，因放映廳少，優先支持國漫。

九派新聞報導，有網友近日發布視頻稱，四川廣元一影城因支持「哪吒2」，暫不考慮排好萊塢 片。該影城工作人員表示，目前優先排「哪吒2」，不確定之後會不會再排「美隊4」。

視頻顯示，該影城的電子顯示屏上滾動播放顯示：為支持「哪吒之魔童鬧海」，本影城暫不考慮「美國隊長4」的排片，望各位影迷理解，我們的國漫值得被世界看見。

影院此做法引發網民熱烈討論。有人表示，「幹得好，排美隊4也沒什麽觀眾呀」、「誰看黑皮美隊啊，人家影院不得優先排賣得好的」、「別為難電影院 了，能活下去就不錯了」。

但也有網友有不同看法，「看個電影也要上升到政治層面…上升到愛國層面讓大家多刷是違背市場邏輯的」、「愛國要理性，不要盲目愛國」。

儘管網民對於電影與愛國的聯結各有表態，但「哪吒2」的鐵桿影迷仍熱情不減。不少人為支持「哪吒2」繼續向前衝，領著家人二刷、三刷。

小伙自費帶160多名村民看「哪吒2」。（取材自九派新聞）

據大象新聞報導，河南 省南陽市一小伙田增帥日前自掏腰包，領著160多名村民包括100多名孩子去看「哪吒2」，希望「哪吒2」票房突破200億，占領全球票房榜第一。