我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普排除烏克蘭與俄國談停火？澤倫斯基：滿足3條件就接受

NBA全明星賽／柯瑞不負眾望獲MVP 賽後笑答世報提問

四川影院挺哪吒2 將「美國隊長」打入冷宮 有人挺有人批

中國新聞組／北京17日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
四川廣元一影城的電子顯示屏上滾動播放顯示：支持「哪吒之魔童鬧海」，暫不考慮排片「美國隊長4」。（取材自九派新聞）
四川廣元一影城的電子顯示屏上滾動播放顯示：支持「哪吒之魔童鬧海」，暫不考慮排片「美國隊長4」。（取材自九派新聞）

國產動畫片「哪吒之魔童鬧海」（哪吒2）全球票房破118億（人民幣，下同），居全球影史票房榜第11位。同檔期的漫威大片「美國隊長4」（美隊4）卻在中國「落難」，不僅首日票房不及「哪吒2」單日零頭，還有影院稱「支持國漫」暫不排片「美隊4」。對此，有人認為不該政治化、盲目愛國。業者回應稱，因放映廳少，優先支持國漫。

九派新聞報導，有網友近日發布視頻稱，四川廣元一影城因支持「哪吒2」，暫不考慮排好萊塢片。該影城工作人員表示，目前優先排「哪吒2」，不確定之後會不會再排「美隊4」。

視頻顯示，該影城的電子顯示屏上滾動播放顯示：為支持「哪吒之魔童鬧海」，本影城暫不考慮「美國隊長4」的排片，望各位影迷理解，我們的國漫值得被世界看見。

影院此做法引發網民熱烈討論。有人表示，「幹得好，排美隊4也沒什麽觀眾呀」、「誰看黑皮美隊啊，人家影院不得優先排賣得好的」、「別為難電影院了，能活下去就不錯了」。

但也有網友有不同看法，「看個電影也要上升到政治層面…上升到愛國層面讓大家多刷是違背市場邏輯的」、「愛國要理性，不要盲目愛國」。

儘管網民對於電影與愛國的聯結各有表態，但「哪吒2」的鐵桿影迷仍熱情不減。不少人為支持「哪吒2」繼續向前衝，領著家人二刷、三刷。

小伙自費帶160多名村民看「哪吒2」。（取材自九派新聞）
小伙自費帶160多名村民看「哪吒2」。（取材自九派新聞）

據大象新聞報導，河南省南陽市一小伙田增帥日前自掏腰包，領著160多名村民包括100多名孩子去看「哪吒2」，希望「哪吒2」票房突破200億，占領全球票房榜第一。

電影院 河南 好萊塢

上一則

外祖父當年拍的…法男攜622張日軍侵華照抵北京 想捐出

下一則

不購物就丟包…川遊客被威脅遺棄-13℃下雪無人區

延伸閱讀

曾喊絕不撤檔… 「蛟龍行動」票房慘澹 宣告投降了

曾喊絕不撤檔… 「蛟龍行動」票房慘澹 宣告投降了
新美國隊長出馬 橫掃周末票房 估總統日假期後 國內票房破1億

新美國隊長出馬 橫掃周末票房 估總統日假期後 國內票房破1億
「哪吒2」導演棄醫學動畫不認命 啃老4年都吃這2物

「哪吒2」導演棄醫學動畫不認命 啃老4年都吃這2物
影史動畫電影票房榜「哪吒2」進逼「腦筋急轉彎2」

影史動畫電影票房榜「哪吒2」進逼「腦筋急轉彎2」

熱門新聞

體重達400斤的東北虎喜歡和飼養員玩「123木頭人」遊戲。（視頻截圖）

山東400斤胖虎沉迷「123木頭人」 一臉認真還守規則

2025-02-10 07:30
女學生遭高中班主任性侵，最終選擇輕生。（取材自微博）

「覺得自己髒…」廣西縣女狀元燒炭亡 挖出15歲起遭狼師多次性侵

2025-02-12 08:30
北京報攤上2023年10月陳列著頭版刊登中國前總理李克強訃聞的報紙。(路透)

寫公開信質疑李克強死因 前新華社記者顧萬明遭判刑

2025-02-11 09:32
上海錦江樂園全面升級改造，將變身成哈利波特樂園。圖為「Diagon Alley」場景效果圖。（取材自錦江國際集團）

米老鼠勁敵？ 全球第3座哈利波特影城確定落腳「魔都」

2025-02-13 01:15
中國科技七雄出爐：騰訊市值居首。（中新社）

中國科技7雄出爐：騰訊市值居首

2025-02-15 16:27
航拍下的「金溪之眼」。（取材自極目新聞）

江西被公路包圍的「最牛釘子戶」仍佇立 當局割出一道門

2025-02-11 05:30

超人氣

更多 >
1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費

1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費
韓24歲「最美童星」金賽綸家中身亡 再也等不到她復出

韓24歲「最美童星」金賽綸家中身亡 再也等不到她復出
洛縣空置房達15萬套 中國買家和華人聚居城市被點名

洛縣空置房達15萬套 中國買家和華人聚居城市被點名
強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉

強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉
疑似伊波拉病毒感染 曼哈頓診所出現恐慌

疑似伊波拉病毒感染 曼哈頓診所出現恐慌