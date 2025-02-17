劍橋女碩士在上海動物園當「剷屎官」 為何滿滿成就感？

馬雅每天早晨上班的第一件事是去看看動物們是否健康。（取材自周到上海）

中國青年就業 內卷，不乏高學歷低就案例，上海動物園 就出現多位英美名校畢業員工。其中，英國劍橋大學碩士女飼養員馬雅，每天要餵動物們吃飯，幫牠們清理糞便，讓許多人認為高學歷「剷屎官」大材小用。不過，馬雅說，她是獸醫專業，飼養員工作是學以致用，而且能學到劍橋學不到的知識，讓她很有成就感。

「周到上海」報導，馬雅從南京外國語學校畢業後，赴英國留學，先後就讀倫敦帝國理工學院（Imperial College London）生物科學系、劍橋大學獸醫研究所，畢業後回中國擔任上海動物園飼養員。

馬雅在英國留學期間。（取材自周到上海）

馬雅的工作從上午8時開始，首先巡視展區，她負責的是亞洲食草動物區，內含梅花鹿、豚鹿、岩羊等8種、64頭動物，必須觀察動物們是否健康、有無異常行為。之後就是最費時的展區清潔工作，馬雅說，食草動物的糞便雖然相對沒那麼臭，但是數量多。打掃完後，差不多到中午就要餵食動物們。

打掃動物展區。（取材自周到上海）

下午的工作更加繁瑣，包括探視生病動物並向獸醫了解狀況、在展區注意有無遊客違規投餵、為遊客講解等；若遇到展區需要更新，她也會參與規畫；下午5時下班前，需要把動物們關入室內籠舍。

餵動物飼料。（取材自周到上海）

00後的馬雅表示，她在上海動物園的第一個飼養對象是大象，每天需要把裝滿草料的桶子放到一定高度，「養大象的一般都是壯漢，當時我是班組裡唯一的女性」。沖糞便也是個體力活和技術活，並不是每個崗位都有高壓水槍可以使用，有時候需要自己用手精準拿捏水管製造高壓水柱。

馬雅說，她在工作中學到許多學校沒教的知識，但海外留學的經歷，也協助她設計出小熊貓新展區，還被國外組織獲選為優秀展區，「這是我工作一年中，感覺到最有成就的一件事」。

報導稱，上海動物園除了馬雅，還有美國康乃爾大學、澳洲 墨爾本大學等海內外名校畢業的員工，他們都需要先在一線飼養崗位輪崗至少半年。園方說，這兩年報名應聘飼養員的高材生明顯變多。

對此，許多網友看法兩極，有些人覺得這些年輕人是「大材小用了」，也有人嘲諷他們是「聯邦水碩（在英國畢業要求低的碩士學位）」、「混的好的都留校了」；另外也有不少人覺得正常，「她學的就是獸醫學專業」、「做自己喜歡的工作，就不用在意他人看法」。