微信「搜一搜」功能 接入DeepSeek

中國最大通訊軟體微信的「搜一搜」功能，正透過「灰度測試」接入DeepSeek-R1。(路透)

中國新創公司DeepSeek 開發的AI 模型轟動全球，中國企業紛紛接入應用，最新一個實例是，中國最大通訊軟體微信 的「搜一搜」功能，也正透過「灰度測試」接入DeepSeek-R1。

有分析指出，微信作為擁有超過13億「月活躍用戶數」的「超級應用」接入DeepSeek，是微信構建「AI超級應用」生態關鍵一步，將使中國聊天機器人市場大洗牌。對於這一合作，騰訊相關人士回應證實，微信搜一搜在調用騰訊自身研發的大模型「混元」豐富AI搜尋的同時，近日正式灰度測試(Gray Testing，指讓新功能先在一小部分用戶進行測試)接入DeepSeek。

澎湃新聞引述業內人士指出，微信此番接入DeepSeek，更大的願景在於AI搜尋。透過微信AI搜索，可以整合公眾號文章、視頻號、小程式服務、朋友圈、網頁等內容，以往的公眾號歷史文章、視頻號長短視頻等內容創作，都可能因AI推薦被重新發現，對於騰訊而言，無疑將進一步提升平台內部的生態效率。

對比其他科技企業宣布接入DeepSeek，投行富瑞指出，騰訊最大分別是在於龐大用戶群、使用頻率，而且小程式應用可帶來不同使用場景。有券商初步分析，這對騰訊是重要里程。

富瑞指出，微信月活躍用戶達13.8億，日活躍用戶料達9億，平均每日使用時長93分鐘、使用次數達43次，各指標都遠超其他中國聊天機器人(Chatbot)應用的基數，如字節跳動的豆包有約8200萬月活躍用戶和1600萬日活躍用戶，每天時長約10分鐘。DeepSeek進駐微信，將令中國聊天機器人市場洗牌。有網友形容此一合作是強強聯手、「AI國民級應用的王炸組合」。

「搜一搜」是微信生態內的主要功能之一，接入微信意味著超級流量入口。