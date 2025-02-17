中首座機器人訓練場在上海 它們學走路、打太極、踢足球

機器人踢足球，可訓練視覺感知、控制能力。（央視新聞截圖）

中國人形機器人發展迅速，背後功臣之一是上海一座特殊的「技術學校」，這裡有超過100台來自不同企業的人形機器人進行訓練，加速提升機器人視覺感知、控制能力、策略能力，實現真實場景應用落地。

央視報導，上海張江的國地共建人形機器人創新中心，是中國首座異構人形機器人訓練場，這裡就像是機器人的技能學校，可以看到有的機器人在學走路，有的在打太極拳，因為它們和人一樣，必須首先學會走路和控制四肢，才能進行更複雜的作業。

人形機器人訓練場總體負責人劉宇飛表示，人形機器人會和人做一模一樣的動作，人就像是機器人的教練，通過頭戴式視覺系統向機器人映射，從而讓機器人來學習和模仿這些動作。輸入的數據和訓練的次數愈多，機器人的智能化程度愈高，可以說是「熟能生巧」。

在機器人模擬清理核電設備大型換熱管板的場景中，核電作業真實場景高溫、危險，要重複地清洗近百個微小的空洞，是枯燥且危險的工作。訓練場透過高精度的識別和動作訓練，讓機器人形成自主作業能力，希望未來能實現人80%的工作效率，輔助人從事危險的工作。

除了工業場景的訓練，這裡還有機器人的足球訓練場。工作人員透露，這些機器人剛剛在機器人世界盃中取得不錯的成績。實際上訓練機器人踢足球，是為了提升機器人視覺感知、控制能力、策略能力，可以讓機器人變得更快、更聰明，有助未來投入醫療、康養等應用場景。