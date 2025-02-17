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中官媒定調全民AI 多地政務系統接入DeepSeek 公務員恐失業

中國新聞組／北京17日電
深圳市向全市各區各部門正式提供DeepSeek模型應用服務，實現人工智能政務應用一體化賦能升級。（取材自極目新聞）
深圳市向全市各區各部門正式提供DeepSeek模型應用服務，實現人工智能政務應用一體化賦能升級。（取材自極目新聞）

國產AI人工智能）大模型DeepSeek爆火，中國引入DeepSeek助力施政，推展AI「城市大腦」速度也加快。多地領導幹部們「新春第一課」紛擁抱DeepSeek，部署政務系統接入DeepSeek，深圳福田區甚至引進70名以DeepSeek開發的「AI數智員工」。官媒定調政務及全民AI時代開啟，卻引發公務員的「失業危機」。

河南鄭州2月15日舉行的第一期全市領導幹部「問學前沿」講堂就聚焦DeepSeek，請來清華大學元宇宙文化實驗室主任沈陽，圍繞「AIGC（人工智能生成內容）與DeepSeek」作專題輔導。澎湃新聞報導，河南省委常委、鄭州市委書記安偉在總結講話中，要求領導幹部們熟練掌握DeepSeek等大模型使用方法，下一步將全面安排部署和接入使用DeepSeek等大模型。

「新春第一課」關注DeepSeek的還有江蘇蘇州市。該市市委組織部2月14日舉辦「從DeepSeek看人工智能產業發展」為主題的領導幹部講座。蘇州市相城區委理論學習中心組新春首次專題學習會也以「從DeepSeek看AI大模型的思考」作專題輔導報告。遼寧大連金普新區2月14日舉辦的DeepSeek應用技能專題培訓會中深入解讀DeepSeek。

此外，多地宣布已將DeepSeek應用於政務系統。

內蒙古呼和浩特市大數據管理局宣布已完成DeepSeek-R1在政務外網的本地化部署；江西贛州市也已引入政務環境DeepSeek；江蘇無錫市數據局宣布在省內率先實現政務信創環境下DeepSeek-R1-671B全尺寸模型部署，為「城市大腦」注入更強大的AI動能，其中的公文寫作助手依托DeepSeek，填補省內AI智能自動寫作公文的空白；北京市海澱區也舉行人工智能集群能級躍升啟航儀式，宣布中關村科學城科技成長三期基金總規模100億元人民幣。

廣東省廣州、深圳政務系統紛紛接入DeepSeek，深圳福田區甚至推出70名基於DeepSeek開發的「AI數智員工」，可從事公文處理、民生服務、應急管理、招商引資等政務工作。其中，「執法文書生成助手」可在秒級產生初稿，民生訴求分撥準確率提升至95%，「AI任務督辦助理」使跨部門任務分派效率提高80%等。

公務體系推出AI員工消息一出，有網民在微博留言表示驚嘆，也有人擔憂「現在已經有AI員工上崗了嗎？我真的感覺到危機，會不會取代一些職位？」。

國務院主辦的經濟日報發文指出，DeepSeek優化模型架構及訓練過程，有助推動大模型技術從「奢侈品」轉為「日用品」，各行業接入DeepSeek，全民AI時代勢將開啟，並稱要讓AI大模型從「精英遊戲」變成「全民紅利」。

DeepSeek AI 人工智能

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