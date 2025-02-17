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中國近期提高工程師離境難度 被疑「綁架科技人才」

中國新聞組／北京17日電
中國當局正「緊抓」尖端科技，要讓關鍵專業人才留在國內。（路透）
中國當局正「緊抓」尖端科技，要讓關鍵專業人才留在國內。（路透）

隨著中國與歐美的貿易緊張情勢升溫，北京當局正持續加強管制，要把先進技術、礦物甚至工程師留在國內，被指形同「「綁架科技人才」。消息人士透露，受影響者包含蘋果供應商鴻海（富士康）集團。

英國金融時報報導，知情人士透露，中國當局最近幾個月已提高一些工程師及設備的離境難度，導致鴻海集團更難把機械和中國技術主管遷移至印度；鴻海集團拒絕置評。台灣另一家電子公司主管也透露，把部分設備從中國大陸運送至印度工廠面臨挑戰，但運送至東南亞維持正常。

在蘋果積極在印度打造供應鏈之際，鴻海集團一直是蘋果供應鏈分散至印度的先鋒。印度一名官員指控中國藉由延後清關，阻止零組件及設備流入印度。這名官員說：「電子業供應鏈已接獲通知，被要求不要在印度成立製造和組裝事業。」

除了非正式管控，北京當局對重要科技正式實施的出口管制也愈來愈多，而且適用於全球。舉例來說，中國商務部1月就提出管制措施，要限制鋰開採及先進電池原料生產相關技術出口；中國在這兩個領域都位居領先地位。

在戰略原料和礦物方面，北京當局也逐步擴大管制範圍，不只管控稀土等重要元素出口，還對用於開採、精煉或加工重要元素的技術實施限制。

在中國保護先進技術之際，美國總統川普宣布對中國輸美商品加徵關稅。歐洲與中國也就汽車問題發生貿易爭端，這些可能引發更多中國本地和外國企業集團將產線遷至其他地方。

美國科技媒體Rest of World報導，分析家表示，北京採取的新策略，類似西方的技術轉移限制，而北京過去曾大力抨擊西方此舉不公平。這些非正式控制手段似乎特別針對印度。一些中國企業集團指稱，在東南亞和中東的計畫未受影響。

墨卡托中國研究中心（MERICS）高級分析師赫麥迪（Antonia Hmaidi）表示：「中國正在建立強大的出口管制能力，且在選擇管控的技術上相當謹慎。基本上，這是為了維持中國在全球供應鏈的核心地位。」

印度 供應鏈 鴻海

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