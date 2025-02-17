233公分高、沒巨人症…河南景區這個魁梧演員火了

阿卜杜卡哈爾在人群中相當顯眼。（取材自封面新聞）

春節 期間，河南 開封萬歲山景區的「巨人」紅了。來自新疆的演員阿卜杜卡哈爾身高有233公分，在遊客群中鶴立雞群，小朋友伸出手和他比大小，指尖只能搆到他的第二指節。經紀人表示，阿卜杜卡哈爾沒有巨人症，長這麼高應該是遺傳，因為他爺爺也有210公分。

封面新聞報導，在河南開封萬歲山大宋武俠城的仿宋街上，每天上午10時，「鏘」一聲銅鑼響後，穿著灰白皮草的阿卜杜卡哈爾就會拄著「權杖」，自城樓緩步而下。身高165公分的弟弟努爾艾力像「帶刀侍衛」一樣緊緊守在哥哥身旁，兩人形成鮮明反差。 阿卜杜卡哈爾（左）坐著還是比弟弟努爾艾力高出一截。（取材自封面新聞）

儘管普通話說得不好，阿卜杜卡哈爾還是主動與遊客互動，伸出手掌與遊客比大小，玩剪刀石頭布的遊戲。經常有小朋友會將小手貼上他的掌心，他會輕輕翻轉手掌和他們玩，有小女孩給他遞上了一顆糖果，甚至曾經有遊客塞了200塊錢給他。 阿卜杜卡哈爾和小嬰兒相比，身形顯得更巨大。（取材自封面新聞）

阿卜杜卡哈爾有著233公分、156公斤的魁梧身材，努爾艾力表示，父母曾為哥哥訂作過一張3米的大床。在萬歲山景區，經紀公司則將兩張1米5的床合並起來供其使用。

阿卜杜卡哈爾還有雙59碼的大腳，之前他的腳被鞋子磨破，經紀人在網路上發布求助視頻，詢問開封哪裡可訂做超大碼布鞋。許多網友稱可以免費幫忙，但經紀人表示不希望免費接受大家的善舉，會依實際價格付錢。

兄弟倆除了在景區擔任表演嘉賓，還在社交平台上直播，直播間人數超過2000人，收穫上萬點讚，但兩人面對「刷屏式」留言，卻沒有開啟打賞功能。努爾艾力表示，「大家掙錢都不容易，不想讓網友們為我們破費，大家能喜歡我們，就已經很開心了，我們可以通過自己的雙手創造價值，可以通過自己的雙手改變生活，所以不想接受網友的錢。」

網友所拍到阿卜杜卡哈爾樣子疲憊，走路一瘸一拐，他表示，自己的左腳比右腳長，走起路來才會一拐一拐，並不是因為工作壓力大。景區也表示會重新編排節目，盡可能讓他在表演中更加舒適。