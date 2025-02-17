女發視頻「加油站一排機器人」 網怒：卑微職業也不放過

加油站整排的機器人在加油，讓人感嘆：普通人的飯碗被搶了。（視頻截圖）

DeepSeek 橫空出世，不僅各省官方陸續引入，中國許多企業此前就已宣布接入應用，引發AI 替代人工的職場恐慌。繼日前傳出有企業裁掉95%的客服人員之後，有多地加油站 也引進機器人加油，讓大批網民哀號，AI連中國最卑微的職業也不放過，一不小心人類就會被擠下崗，錢愈來愈難賺。

據國家市場監督管理總局近日發布數據，市場監管大數據中心數據統計，截至2024年12月底，全國共有45.17萬家智能機器人產業企業，註冊資本共計64445.57億元人民幣，企業數量較2020年底增長206.73%，較2023年底增長19.39%。智能機器人產業企業主要集中在科學研究和技術服務業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業以及批發和零售業，這3個行業企業數量占全部企業的近八成。

近日網傳一段視頻，一名女子在一處加油站看見一排機器人加油，感嘆錢愈來愈難賺。視頻下的留言區，許多網民紛紛也表達了類似的擔憂：「搶普通人的飯碗，形成財富壟斷，這種人工智能化的意義是啥？」，「意味著許多加油員又失業了」，「科技應更多考慮民生」，「慢慢的機器人愈來愈多，失業率愈來愈高」，「機器愈來愈多，崗位愈來愈少，另一邊卻在鼓勵生育……？」。

不僅加油站、餐廳等行業因機器人的引進引發對失業率飆高的擔憂，網易數讀一篇題為「中國最卑微的職業，被智障AI擠下崗」文章指出，以民眾平常接觸的多平台在線客服來說，如今也幾乎是AI坐鎮，張口就是「親，遇到了什麼問題呢」，但AI「解決問題」常變成「復讀機」，人類崩潰之餘想轉人工客服，但要跟著AI指令繞來繞去，就是不給轉。

文章指出，AI客服數量與日俱增，使用體驗卻愈來愈差。DeepSeek固然強大，但絕大多數AI客服更像是「人工智障」，把「請稍等」、「對不起」掛在嘴邊，根本不理解用戶在說什麼。根據艾媒諮詢調研，用戶吐槽智能客服最多的情況就是不能解決個性化問題、回答生硬、聽不懂話。總結來說就是：智能客服一點也不智能，太笨了。

轉人工之所以變難，文章認為，其實是人工客服行業正面臨走下坡路的窘境，已經與保潔、保安、焊工等一同被貼上了緊缺技能人才的標籤。

有網民稱，在這種情況下，AI又來搶工作機會；想去考公，現在連公家單位都陸續引進DeepSeek了，讓基層民眾想實現找到理想工作的心願也顯得愈難實現。