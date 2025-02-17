我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA全明星賽／柯瑞不負眾望獲MVP 賽後笑答世報提問

誰丟的？南加二手店驚現奧運金牌 僅售6元

全民瘋哪吒 小娃拍寫真、蓮藕套餐熱賣 武打視頻火起來

中國新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
京城一家餐館推出「哪吒限定」套餐。（圖／本報北京傳真）
京城一家餐館推出「哪吒限定」套餐。（圖／本報北京傳真）

隨著「哪吒之魔童鬧海」刷新中國影史票房紀錄，觀眾追捧「哪吒」的熱度也持續升溫。在北京，不僅哪吒主題的周邊產品廣受關注，還有商家順勢推出憑哪吒電影票根打折、「哪吒限定」雙人餐和哪吒主題寫真等活動，更有網友在視頻中模仿哪吒的裝扮或武打動作，一時間線上線下都掀起了「哪吒熱」。

最近，京城一家湖北菜的連鎖餐館線上推出了「哪吒限定」雙人餐，套餐包含粉藕排骨湯、藕夾和藕粉，店門前的活動展板寫著「看哪吒，喝藕湯」、「豬蓮璧合，重塑肉身」等宣傳語，吸引了不少食客。

「粉藕排骨湯是店裡招牌菜，我們趕在電影上映時推出了相關活動。這幾天電影愈來愈火，很多顧客都來詢問和購買。在國貿店，多的時候一天能賣出二、三十份套餐。」湖北籍的王女士是餐館的常客，粉藕排骨湯也是每次必點的菜品。她說：「套餐的菜裡都是以藕為主，不僅結合了湖北的特產，還能讓人想到用蓮藕重塑哪吒肉身的情節，有創意。」

多家兒童攝影店也推出了哪吒主題寫真，紮著紅髮帶、穿著紅上衣的哪吒主題兒童寫真十分討喜。

在短視頻平台，模仿哪吒裝扮的視頻熱度很高，扮演者不僅有孩子，也有不少成年人。「從來生死都看淡，專和老天對著幹。我命由我不由天，小爺成魔不成仙。」伴隨著這首打油詩，影片中的哪吒配有一套行雲流水般的武術動作。就在大家都以為只能是動畫製作的效果時，網上已有許多網友展現了同樣的動作，高難度的技巧也在網上掀起一股熱潮。

上一則

四川德陽300年民俗 人群中「拉保保」認乾爹

下一則

廣東擁完整機器人產業鏈 靠技術創新收穫大量訂單

延伸閱讀

「哪吒2」火爆「我是哪吒2」被指詐騙電影 罵上熱搜

「哪吒2」火爆「我是哪吒2」被指詐騙電影 罵上熱搜
憑哪吒超越張藝謀等名導 餃子登頂中國影史導演票房榜

憑哪吒超越張藝謀等名導 餃子登頂中國影史導演票房榜
「哪吒」電影票房帶飛周邊 這家公司10天賺2750萬美元

「哪吒」電影票房帶飛周邊 這家公司10天賺2750萬美元
台生看「哪吒2」感動 蕭旭岑：媽祖也是好題材

台生看「哪吒2」感動 蕭旭岑：媽祖也是好題材

熱門新聞

體重達400斤的東北虎喜歡和飼養員玩「123木頭人」遊戲。（視頻截圖）

山東400斤胖虎沉迷「123木頭人」 一臉認真還守規則

2025-02-10 07:30
女學生遭高中班主任性侵，最終選擇輕生。（取材自微博）

「覺得自己髒…」廣西縣女狀元燒炭亡 挖出15歲起遭狼師多次性侵

2025-02-12 08:30
北京報攤上2023年10月陳列著頭版刊登中國前總理李克強訃聞的報紙。(路透)

寫公開信質疑李克強死因 前新華社記者顧萬明遭判刑

2025-02-11 09:32
上海錦江樂園全面升級改造，將變身成哈利波特樂園。圖為「Diagon Alley」場景效果圖。（取材自錦江國際集團）

米老鼠勁敵？ 全球第3座哈利波特影城確定落腳「魔都」

2025-02-13 01:15
中國科技七雄出爐：騰訊市值居首。（中新社）

中國科技7雄出爐：騰訊市值居首

2025-02-15 16:27
航拍下的「金溪之眼」。（取材自極目新聞）

江西被公路包圍的「最牛釘子戶」仍佇立 當局割出一道門

2025-02-11 05:30

超人氣

更多 >
1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費

1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費
韓24歲「最美童星」金賽綸家中身亡 再也等不到她復出

韓24歲「最美童星」金賽綸家中身亡 再也等不到她復出
洛縣空置房達15萬套 中國買家和華人聚居城市被點名

洛縣空置房達15萬套 中國買家和華人聚居城市被點名
疑似伊波拉病毒感染 曼哈頓診所出現恐慌

疑似伊波拉病毒感染 曼哈頓診所出現恐慌
強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉

強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉