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四川德陽300年民俗 人群中「拉保保」認乾爹

中國新聞組／綜合報導
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300年「拉保保」民俗熱鬧至今。（圖／本報四川德陽傳真）
300年「拉保保」民俗熱鬧至今。（圖／本報四川德陽傳真）

俗話說「鬧完元宵過完年」，而在四川德陽廣漢市，要過完正月十六才算過完年。

300多年來，當地正月十六「拉保保（拉乾爹）」的習俗一直以盛大的場面和旺盛的人氣，堪稱四川省內最熱鬧的民俗活動之一。

2月13日是農曆正月十六，也是廣漢一年一度的「拉保保」民俗活動。在廣漢市房湖公園和金雁公園兩個主會場，到處張燈結綵，人潮湧動。上午8點30分，「拉保保」活動正式開始。許多家長帶著孩子滿懷喜悅地在人群中「物色」合適的「保保」，「有眼緣」則成為重要的選擇標準。「拉到咯！拉到咯！」隨著人群中一陣歡呼，一位長相儒雅的男子被大家簇擁著，和孩子家長一起走向「登記處」。雙方家庭登記後，一起拍照留念，組委會還專門準備了禮物，贈送給「拉保保」成功的「幸運家庭」。

「孩子剛滿3個月，今天順利拉到保保，很開心！」孩子的母親王蕊說。「聽說廣漢有個拉保保活動，我們特意來玩，也同時做一些學術研究，沒想到被拉成保保。孩子很可愛，祝願孩子健康成長！」來自山東煙臺的高校教師李全生笑得合不攏嘴。

據了解，廣漢「拉保保」源於川西民俗「遊百病」和「拉保保」，是兩個活動相融演變而來。每年正月十六，來自廣漢以及周邊成都、綿陽等地群眾紛紛湧進廣漢，見證「拉保保」的熱鬧場面。家長將孩子的帽子（俗稱「豬兒帽」）戴在心儀的「保保」頭上，雙方喜笑顏開，即表示「拉」成功。在「半推半就」間，兩個素不相識的家庭結成了乾親家，多了一戶親戚。

如今，歷經300餘年的「拉保保」已從最初的民間自由活動，發展成為有組織的「民俗節日」，是當地人文脈絡最長、群眾參與最廣的地方民俗活動，被譽為「華夏民俗一絕」。

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