華為「天才少年」轉職 徐科棄百萬年薪、任教南京大學

華為「天才少年」徐科。（取材自南京大學智能科學與技術學院網站）

華為 「天才少年」徐科轉換跑道，入職南京大學了。長安街知事報導，南京大學智能科學與技術學院官網顯示，華為雲公司助理首席數據科學家、華為「天才少年計畫入選者」徐科，已入職南京大學智能科學與技術學院，擔任準聘副教授。

據了解，徐科曾任紐約大學博士後研究員、哈佛大學訪問學者等職。2021年1月，他結束在紐約大學博士後訪問生涯，返回中國，以「華為天才少年」的身分加入華為，在華為雲擔任數據智能領域技術專家，畢業後的第一份正式工作便超過百萬年薪。

徐科研究領域為大數據智能分析及可視化。根據南京大學官網資料，徐科在數據科學領域的重要國際學術期刊及會議IEEE TVCG、 ACM CHI、VIS等上發表十餘篇論文，累計申請專利11項，曾榮獲人機交互頂級會議ACM CHI 2018最佳論文提名獎。

南京大學智能科學與技術學院是南京大學在蘇州校區首批建設的學院之一。學院依托南京大學計算機軟件新技術國家重點實驗室，大力建設和發展機器視覺與模式識別、通用基礎大模型與生成式人工智能 、具身智能與多智能體系統等前沿方向。學院目前擁有中國科學院院士1人，國家級領軍人才1人，教育部新世紀人才1人，國家級青年人才9人。