我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英國準備派兵保衛烏克蘭 施凱爾：這關乎歐洲存亡

強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉

習近平傳將見馬雲等企業家 彭博：或成中股漲勢催化劑

記者賴錦宏／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
阿里巴巴創辦人馬雲曾在2020年的上海外灘金融峰會上批評中國央行監管政策，此後中國叫停了螞蟻金服上市的IPO。（取材自微博）
阿里巴巴創辦人馬雲曾在2020年的上海外灘金融峰會上批評中國央行監管政策，此後中國叫停了螞蟻金服上市的IPO。（取材自微博）

彭博新聞17日報導，在中國科技股大幅上漲後，中國國家主席習近平本周可能與電商巨頭阿里巴巴聯合創始人馬雲會見，這或成為推動中國股市進一步上漲的催化劑。路透上周引述3名知情人士說，這場會談可能在17日舉行，凸顯中企面臨的內、外部挑戰加劇。

中共十九大以來，習近平曾3度親自主持同類座談會，第一次是在2018年11月的民營企業座談會。彭博產業研究分析師利亞（Robert Lea）指出，如此高調的支持傳遞明確的訊號，顯示中國政府視科技業為未來經濟成長的驅動力。

香港恆生中國企業指數14日上漲4.1%，創下自2022年2月以來的新高，超越了去年10月刺激政策公布後的漲幅。香港的科技股指數本月稍早進入牛市，主要受到人工智慧新創公司深度求索（DeepSeek）AI模型的推動，該模型被譽為顛覆性創新。

同時，這輪漲勢的主要推手是阿里巴巴，它在香港上市的股票14日上漲6.3%，自1月13日以來已上漲近60%。該公司將於20日發布財報，期權市場預計，阿里巴巴股價將在發布後波動7.6%，相比之下，過去8次季度報告後的平均波動為4.8%。

一些投資者認為這輪漲勢過度且接近極限，但中國官方的支持，將為市值達16兆美元的中港股市注入信心，上月中旬起這些市場穩步上漲。

彭博也指出，若習近平與馬雲會面，將是阿里巴巴的關鍵轉折點，因為北京曾在最後一刻叫停螞蟻集團的首次公開募股（IPO），打破了原本可能成為全球最大IPO的計畫，並標誌一場監管行動的開始，旨在控制這一已經可能變得過於龐大和強大的行業。這項措施也將傳遞一個強烈訊號，即中國官方正採取更支持民營企業的立場。

香港 習近平 馬雲

上一則

重慶燃氣亂收費故態復萌 官媒質疑哪來底氣

延伸閱讀

DeepSeek帶動杭州科技熱 央視歸功習近平

DeepSeek帶動杭州科技熱 央視歸功習近平
因應川普挑戰？路透：習近平將晤馬雲等民企科技領袖

因應川普挑戰？路透：習近平將晤馬雲等民企科技領袖
路透：習近平下周將與馬雲等企業領袖會談

路透：習近平下周將與馬雲等企業領袖會談
川普擬會習近平、普亭 談三國減核武、國防預算砍半

川普擬會習近平、普亭 談三國減核武、國防預算砍半

熱門新聞

體重達400斤的東北虎喜歡和飼養員玩「123木頭人」遊戲。（視頻截圖）

山東400斤胖虎沉迷「123木頭人」 一臉認真還守規則

2025-02-10 07:30
女學生遭高中班主任性侵，最終選擇輕生。（取材自微博）

「覺得自己髒…」廣西縣女狀元燒炭亡 挖出15歲起遭狼師多次性侵

2025-02-12 08:30
北京報攤上2023年10月陳列著頭版刊登中國前總理李克強訃聞的報紙。(路透)

寫公開信質疑李克強死因 前新華社記者顧萬明遭判刑

2025-02-11 09:32
上海錦江樂園全面升級改造，將變身成哈利波特樂園。圖為「Diagon Alley」場景效果圖。（取材自錦江國際集團）

米老鼠勁敵？ 全球第3座哈利波特影城確定落腳「魔都」

2025-02-13 01:15
中國科技七雄出爐：騰訊市值居首。（中新社）

中國科技7雄出爐：騰訊市值居首

2025-02-15 16:27
航拍下的「金溪之眼」。（取材自極目新聞）

江西被公路包圍的「最牛釘子戶」仍佇立 當局割出一道門

2025-02-11 05:30

超人氣

更多 >
「幸運之神眷顧」四生肖好運連連 他智慧過人財富步步升

「幸運之神眷顧」四生肖好運連連 他智慧過人財富步步升
1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費

1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費
韓24歲「最美童星」金賽綸家中身亡 再也等不到她復出

韓24歲「最美童星」金賽綸家中身亡 再也等不到她復出
當公務員年薪可達百萬美元？ 加州這幾類工作就是

當公務員年薪可達百萬美元？ 加州這幾類工作就是
疑似伊波拉病毒感染 曼哈頓診所出現恐慌

疑似伊波拉病毒感染 曼哈頓診所出現恐慌