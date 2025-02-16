習近平傳將見馬雲等企業家 彭博：或成中股漲勢催化劑

阿里巴巴創辦人馬雲曾在2020年的上海外灘金融峰會上批評中國央行監管政策，此後中國叫停了螞蟻金服上市的IPO。（取材自微博）

彭博新聞17日報導，在中國科技股大幅上漲後，中國國家主席習近平 本周可能與電商巨頭阿里巴巴聯合創始人馬雲 會見，這或成為推動中國股市進一步上漲的催化劑。路透上周引述3名知情人士說，這場會談可能在17日舉行，凸顯中企面臨的內、外部挑戰加劇。

中共十九大以來，習近平曾3度親自主持同類座談會，第一次是在2018年11月的民營企業座談會。彭博產業研究分析師利亞（Robert Lea）指出，如此高調的支持傳遞明確的訊號，顯示中國政府視科技業為未來經濟成長的驅動力。

香港 恆生中國企業指數14日上漲4.1%，創下自2022年2月以來的新高，超越了去年10月刺激政策公布後的漲幅。香港的科技股指數本月稍早進入牛市，主要受到人工智慧新創公司深度求索（DeepSeek）AI模型的推動，該模型被譽為顛覆性創新。

同時，這輪漲勢的主要推手是阿里巴巴，它在香港上市的股票14日上漲6.3%，自1月13日以來已上漲近60%。該公司將於20日發布財報，期權市場預計，阿里巴巴股價將在發布後波動7.6%，相比之下，過去8次季度報告後的平均波動為4.8%。

一些投資者認為這輪漲勢過度且接近極限，但中國官方的支持，將為市值達16兆美元的中港股市注入信心，上月中旬起這些市場穩步上漲。

彭博也指出，若習近平與馬雲會面，將是阿里巴巴的關鍵轉折點，因為北京曾在最後一刻叫停螞蟻集團的首次公開募股（IPO），打破了原本可能成為全球最大IPO的計畫，並標誌一場監管行動的開始，旨在控制這一已經可能變得過於龐大和強大的行業。這項措施也將傳遞一個強烈訊號，即中國官方正採取更支持民營企業的立場。