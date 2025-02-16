「遠看W近看2個V」 沃爾沃4S店偷梁換柱 豪車配山寨音響

車主指出山寨版音響把 「Bowers & Wilkins」 logo中「W」變成「VV」。（取材自上游新聞）

遠看是個「W」，近看是兩個「V」，連日來，多地車主爆料，沃爾沃4S店給顧客加裝山寨版「寶華韋健」音響，不少消費者提車數月後才發現上當受騙。有多位車主透露，4S店售後負責人稱山寨音響是向中升集團集體採買的。

上游新聞報報導，趙女士是山東一名沃爾沃車主，她花50多萬（人民幣，下同）在山東煙台中升沃爾沃4S店購入了一輛XC90，但近期才發現，當時銷售口頭承諾是原廠「寶華韋健」的音響，竟是山寨版。更吊詭的是，山寨版音響把 「Bowers & Wilkins」 logo中 「W」變成「VV」 ，若非仔細觀察，山寨版幾乎可以以假亂真。 趙女士稱：「這款山寨音響音質極差。」

來自雲南的李先生也表示，他2022年在雲南昆明富豪沃爾沃4S店購入了一輛23款S60智遠豪華版汽車，不僅加裝山寨音響，4S店還在合同上玩了文字遊戲，未直接註明「寶華韋健」，而是以「寶偉中置」、「中置音箱」等擦邊的字眼替代，，以規避法律風險。

山東、雲南、湖北、江蘇、廣東等多地車主近日都曾爆料過沃爾沃山寨音響事件。更令人啼笑皆非的是，加裝的山寨音響版本也是眼花繚亂：有版本是「W」變VV，即「Bowers&VVilkins」；有版本是兩個「W」變4個V；更有甚者，把「il」調換為「li」，即「Bowers&VVlikins」。

寶華韋健(Bowers&Wilkins)是英國高端音響品牌，素有音響界的勞斯萊斯美稱，選裝一套價格為2萬5800元，上述4S店以「白送原廠寶華韋健」或「1000~3000不等的極低價格就能加裝」等話術吸引消費者交易。因合同上沒有標註「寶華韋健」就無法更換或者賠償，還和沃爾沃客服相互推諉不作為。

對此，沃爾沃回應稱高度重視，將進一步加強對授權經銷商的監督管理，全面規範銷售服務標準與流程。

有律師認為，品牌方對4S店的經營行為負有不可推卸的監管責任。從此次事件爆發來看，品牌方在監管環節存在漏洞，山寨廠商侵犯了註冊商標專用權，4S店行為已構成消費欺詐，涉嫌違法。