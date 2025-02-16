多虧哪吒… 義烏又贏了 「哪吒髮箍」賣爆、全力趕製

小山般的哪吒髮箍堆著，廠商所有員工火力全開，手上動作飛快，進行著髮箍的製作、打包。（取材自潮新聞）

「哪吒之魔童鬧海」（哪吒2）硬核出圈，周邊商品熱賣，還帶火舊貨。義烏商家5年前設計的一款哪吒髮箍，日均賣出5萬個，預訂量已超過20萬個，不僅年後提前開工，還找來廠裡所有員工全部上陣趕製，就為接住「哪吒2」這潑天流量。由於「哪吒2」剛在海外上映，預計國外訂單也將隨之而來，讓網友感嘆「義烏這次又贏了」。

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潮新聞報導，義烏王老闆隨手發的「開工」視頻近日在平台上小火了一把，視頻中小山般的哪吒髮箍堆著，所有人火力全開，手上動作飛快，進行著髮箍的製作、打包。

哪吒髮箍。（取材自潮新聞）

「大年初六，就有好多人來詢問，初十我們就復工 生產了」，老闆王凱說，目前髮箍的預訂已經超過了20萬個。

河北省石家莊市育才小學，不少小學生打扮成「哪吒」模樣返校。 （中新社）

「我們這一次能夠這麽快地跟上熱點是因為原先就開發了這款產品。」王凱笑著說，哪吒髮箍自帶爆火流量體質，「五年前『哪吒1』上映時就賣爆過」2022年，電影「人生大事」中主演楊恩又憑借哪吒造型火爆網絡，作為電影應援品，王凱一單就做了50多萬個髮箍。

王凱說：「現在『哪吒2』又是一波流量。這幾天廠裡十來個工人全部上陣。」至於會不會涉及到侵權，王凱解釋，這款髮箍最早是作為小朋友的表演道具，早在「哪吒1」前公司就打樣生產了，電影裡也沒有出現一樣的髮箍，「但我們確實吃上了紅利，很感謝『哪吒』」。

網友們評論：「義烏永遠走在潮流的最前端」、「義烏商人頭腦發達，每次火的流量產品都能分一杯羹」、「太速度了，我也想要一個」、「一部電影帶火好多產業。」